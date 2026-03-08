Самка осьминога не ела более 4 лет ради защиты своих детей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Самка осьминога не ела более 4 лет ради защиты своих детей

Осьминог Graneledone boreopacifica готов на все ради своих детей
Читати українською
Источник:  Forbes

Осьминог до сих пор остается действительно загадочным существом, поражающим ученых своими умениями и способностью применять экстремальные стратегии выживания. Больше всего исследователей шокировала глубоководная самка осьминога Graneledone boreopacifica.

Главные тезисы

  • Этот вид осьминога обитает на глубине почти 1,4 км в Тихом океане.
  • Его ключевая особенность – аномальная преданность своему потомству.

Осьминог Graneledone boreopacifica готов на все ради своих детей

По словам ученых, подавляющее количество осьминогов живут недолго: самки откладывают яйца, несколько недель или месяцев охраняют кладку, часто не питаются и погибают вскоре после появления потомства.

Однако для исследователей стало настоящим открытием то, что в глубинах Тихого океана обитает вид, который смог превзойти все, что было до сих пор.

Что важно понимать, речь идет о глубоководном осьминоге Graneledone boreopacifica.

Его можно увидеть у побережья Калифорнии и Британской Колумбии.

Именно этому осьминогу удалось побить и удерживать рекорд — самый длинный документированный период инкубации яиц в животном мире — около 4,5 года.

На глубине почти 1,4 км в каньоне Монтерей обнаружили самку осьминога, охранявшую кладку яиц. В течение следующих 53 месяцев ученые возвращались к этому месту еще 18 раз и каждый раз видели ее на том же месте, где она непрерывно следила за потомством.

Фактически речь идет о том, что весь этот период мама не питалась, чтобы уберечь жизнь своих детей.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые совершили сенсационное открытие в загадочной "Драконовой дыре" в океане
Драконова дыра
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Рождение" нового океана. Африка медленно раскалывается вдоль гигантской трещины
Африка
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Эти существа — настоящие танки". Антарктический океан снова шокировал ученых
Новая загадка Антарктического океана

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?