Самка осьминога не ела более 4 лет ради защиты своих детей

Осьминог до сих пор остается действительно загадочным существом, поражающим ученых своими умениями и способностью применять экстремальные стратегии выживания. Больше всего исследователей шокировала глубоководная самка осьминога Graneledone boreopacifica.
Главные тезисы
- Этот вид осьминога обитает на глубине почти 1,4 км в Тихом океане.
- Его ключевая особенность – аномальная преданность своему потомству.
Осьминог Graneledone boreopacifica готов на все ради своих детей
По словам ученых, подавляющее количество осьминогов живут недолго: самки откладывают яйца, несколько недель или месяцев охраняют кладку, часто не питаются и погибают вскоре после появления потомства.
Однако для исследователей стало настоящим открытием то, что в глубинах Тихого океана обитает вид, который смог превзойти все, что было до сих пор.
Что важно понимать, речь идет о глубоководном осьминоге Graneledone boreopacifica.
Его можно увидеть у побережья Калифорнии и Британской Колумбии.
Именно этому осьминогу удалось побить и удерживать рекорд — самый длинный документированный период инкубации яиц в животном мире — около 4,5 года.
Фактически речь идет о том, что весь этот период мама не питалась, чтобы уберечь жизнь своих детей.
