Самка осьминога не ела более 4 лет ради защиты своих детей

Осьминог до сих пор остается действительно загадочным существом, поражающим ученых своими умениями и способностью применять экстремальные стратегии выживания. Больше всего исследователей шокировала глубоководная самка осьминога Graneledone boreopacifica.

Осьминог Graneledone boreopacifica готов на все ради своих детей

По словам ученых, подавляющее количество осьминогов живут недолго: самки откладывают яйца, несколько недель или месяцев охраняют кладку, часто не питаются и погибают вскоре после появления потомства.

Однако для исследователей стало настоящим открытием то, что в глубинах Тихого океана обитает вид, который смог превзойти все, что было до сих пор.

Что важно понимать, речь идет о глубоководном осьминоге Graneledone boreopacifica.

Его можно увидеть у побережья Калифорнии и Британской Колумбии.

Именно этому осьминогу удалось побить и удерживать рекорд — самый длинный документированный период инкубации яиц в животном мире — около 4,5 года.

На глубине почти 1,4 км в каньоне Монтерей обнаружили самку осьминога, охранявшую кладку яиц. В течение следующих 53 месяцев ученые возвращались к этому месту еще 18 раз и каждый раз видели ее на том же месте, где она непрерывно следила за потомством.

Фактически речь идет о том, что весь этот период мама не питалась, чтобы уберечь жизнь своих детей.