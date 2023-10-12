Щоб попередити терористичні атаки російських ДРГ у Сумській області, українські війська знищили станції “Муром” в Курській області РФ.

ЗСУ знищили засіб спостереження ЗС РФ

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що через активізацію ДРГ росіян в Сумській області, Сили оборони в якості попередження терористичних актів, знищують засоби спостереження ЗС РФ.

Ці засоби спостереження наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне населення України вздовж кордону.

11 жовтня українськими військовими було знищено станції “Муром” в Тьоткіно та в районі Єлізаветовки Курської області РФ.

ДРГ росіян хотіла прорватись в Сумську область

Нагадаємо, що 12 жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу росіян з 8 осіб.

По ним завдали вогневого удару. ДРГ зазнала втрат та відійшла у бік державного кордону.

Втрат серед українських військових немає.