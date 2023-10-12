Чтобы предотвратить террористические атаки российских ДРГ в Сумской области, украинские войска уничтожили станции “Муром” в Курской области РФ.

ВСУ уничтожили средство наблюдения ВС РФ

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что из-за активизации ДРГ россиян в Сумской области Силы обороны в качестве предупреждения террористических актов уничтожают средства наблюдения ВС РФ.

Эти средства наблюдения наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное население Украины вдоль границы.

11 октября украинскими военными были уничтожены станции “Муром” в Теткино и в районе Елизаветовки Курской области РФ.

ДРГ россиян хотела прорваться в Сумскую область

Напомним, что 12 октября командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной громады, обнаружили диверсионную разведывательную группу россиян из 8 человек.

По ним нанесли огневой удар. ДРГ понесла потери и отошла в сторону государственной границы.

Потерь среди украинских военных нет.