Скільки грошей отримала РФ після відходу західних компаній — дані NYT

Президент РФ Владімір Путін зумів перетворити відхід західних компаній з російського ринку на "золоте дно" - якщо компанії хочуть піти з РФ, Путін ставить умови, "які вигідні його уряду, його елітам і його війні".
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ
Газета нагадує, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року сотні компаній почали оголошувати про вихід із РФ. Політики та активісти прогнозували, що це допоможе "придушити" російську економіку та підірвати воєнні зусилля Кремля.
За даними NYT, західні компанії, які оголосили про відхід із РФ, задекларували понад 103 млрд доларів збитків із початку великої війни - про це свідчить аналіз фінансових звітів, який провело видання.
При цьому жодна угода "не є в безпеці", додає газета. Так, нідерландська пивна компанія Heineken навесні знайшла покупця і встановила ціну. Але, за словами джерел NYT, російський уряд в односторонньому порядку відхилив угоду і передав російські активи місцевому лояльному виробнику.
За словами газети, наразі Москва регулює практично кожен вихід західної компанії з російського ринку. Компанії повинні орієнтуватися в непрозорій системі, щоб отримати дозвіл на продаж. У деяких випадках друзі Путіна зверталися безпосередньо до нього з проханням втрутитися.
Над процесом виходу західних фірм нависає загроза залякування та застосування сили. Російська влада розслідує діяльність компаній, що виходять з ринку, допитує співробітників і заарештовує місцевих керівників.
За словами джерел газети, покупець бізнесу має провести "таємні переговори" з одним із російських міністерств. Продавець при цьому практично виключений з переговорів.
Часто цей процес закінчується зниженням ціни продажу, а іноді й появою нового покупця. Після цього угоду передають у сформовану Путіним комісію, до якої входять глава Мінфіну Антон Силуанов, посадовці Кремля, Центробанку та інших ключових міністерств.
При цьому, констатує газета, РФ не вдалося повністю уникнути наслідків відходу західних компаній.
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