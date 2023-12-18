Сколько денег получила РФ после ухода западных компаний — данные NYT

Президент РФ Владимир Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка в "золотое дно" - если компании хотят уйти из РФ, Путин ставит условия, "какие выгодны его правительству, его элитам и его войне".

Кремль получил 1,25 миллиарда долларов после ухода западных компаний из РФ

Газета напоминает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года сотни компаний начали объявлять о выходе из РФ. Политики и активисты прогнозировали, что это поможет "подавить" российскую экономику и взорвать военные усилия Кремля.

Но у президента РФ Путина были другие планы. Он превратил уход крупных западных компаний из РФ в сверхприбыли для лояльной к нему российской элиты и самого государства. Он заставлял компании, желавшие продать российский бизнес, выставлять пониженный ценник, а иногда просто увлекал фирмы, - отмечает издание. Поделиться

По данным NYT, западные компании, объявившие об уходе из РФ, задекларировали свыше 103 млрд долларов ущерба с начала большой войны - об этом свидетельствует анализ финансовых отчетов, который провело издание.

Путин выжимает из компаний как можно большую часть этих средств, диктуя условия их ухода. Он также обложил эти выходы постоянно растущими налогами, что принесло по меньшей мере 1,25 миллиарда долларов за прошлый год в российскую военную казну, - подчеркивает NYT. Поделиться

При этом ни одно соглашение "не находится в безопасности", добавляет газета. Да, нидерландская пивная компания Heineken весной нашла покупателя и установила цену. Но, по словам источников NYT, российское правительство в одностороннем порядке отклонило соглашение и передало российские активы местному лояльному производителю.

В общем, Путин проконтролировал одно из крупнейших перераспределений богатства в России со времен распада Советского Союза. Огромные отрасли промышленности - лифты, шины, промышленные покрытия и т.д. - сейчас находятся в руках все больше доминирующих российских игроков. В некоторых случаях этим игроком является государство. Государственные предприятия приобрели активы таких гигантов как ИКЕА и Тойота. Во многих случаях Путин лично подписывает соглашения о продаже, – добавляет газета. Поделиться

Для нас это, безусловно, хорошие сделки, – сказал российский ресторатор Антон Пинский, объединившийся с пропутинским рэпером Тимати и соратниками влиятельного сенатора, чтобы поглотить российское подразделение Starbucks. В интервью изданию он уменьшил значение собственного соглашения, но четко высказался о последствиях ухода Запада. Поделиться

По словам газеты, Москва регулирует практически каждый выход западной компании с российского рынка. Компании должны ориентироваться в непрозрачной системе, чтобы получить разрешение на продажу. В некоторых случаях друзья Путина обращались к нему с просьбой вмешаться.

Уходящие теряют свои позиции. И, конечно, их имущество покупается с серьезной скидкой и переходит в собственность наших компаний, которые делают это с удовольствием, – заявил спикер Кремля Песков. Поделиться

Над процессом выхода западных фирм нависает угроза устрашения и применения силы. Российские власти расследуют деятельность компаний, выходящих с рынка, допрашивают сотрудников и арестовывают местных руководителей.

Прошлым летом Путин захватил российское подразделение датской пивоваренной компании Carlsberg вместе с около полумиллиарда долларов и передал их под временный контроль одного из своих друзей. По меньшей мере, четыре другие компании в этом году также потеряли контроль над своей деятельностью из-за государственного захвата, - добавляет NYT. Поделиться

По словам источников газеты, покупатель бизнеса должен провести "секретные переговоры" с одним из российских министерств. Продавец при этом практически исключен из переговоров.

Часто этот процесс заканчивается снижением цены продаж, а иногда и появлением нового покупателя. После этого соглашение передают в сформировавшуюся Путиным комиссию, в которую входят глава Минфина Антон Силуанов, чиновники Кремля, Центробанка и других ключевых министерств.

При этом, констатирует газета, РФ не удалось полностью избежать последствий ухода западных компаний.