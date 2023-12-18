Сколько денег получила РФ после ухода западных компаний — данные NYT

Президент РФ Владимир Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка в "золотое дно" - если компании хотят уйти из РФ, Путин ставит условия, "какие выгодны его правительству, его элитам и его войне".
Кремль получил 1,25 миллиарда долларов после ухода западных компаний из РФ
Газета напоминает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года сотни компаний начали объявлять о выходе из РФ. Политики и активисты прогнозировали, что это поможет "подавить" российскую экономику и взорвать военные усилия Кремля.
По данным NYT, западные компании, объявившие об уходе из РФ, задекларировали свыше 103 млрд долларов ущерба с начала большой войны - об этом свидетельствует анализ финансовых отчетов, который провело издание.
При этом ни одно соглашение "не находится в безопасности", добавляет газета. Да, нидерландская пивная компания Heineken весной нашла покупателя и установила цену. Но, по словам источников NYT, российское правительство в одностороннем порядке отклонило соглашение и передало российские активы местному лояльному производителю.
По словам газеты, Москва регулирует практически каждый выход западной компании с российского рынка. Компании должны ориентироваться в непрозрачной системе, чтобы получить разрешение на продажу. В некоторых случаях друзья Путина обращались к нему с просьбой вмешаться.
Над процессом выхода западных фирм нависает угроза устрашения и применения силы. Российские власти расследуют деятельность компаний, выходящих с рынка, допрашивают сотрудников и арестовывают местных руководителей.
По словам источников газеты, покупатель бизнеса должен провести "секретные переговоры" с одним из российских министерств. Продавец при этом практически исключен из переговоров.
Часто этот процесс заканчивается снижением цены продаж, а иногда и появлением нового покупателя. После этого соглашение передают в сформировавшуюся Путиным комиссию, в которую входят глава Минфина Антон Силуанов, чиновники Кремля, Центробанка и других ключевых министерств.
При этом, констатирует газета, РФ не удалось полностью избежать последствий ухода западных компаний.
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