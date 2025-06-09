Шпигували за авіацією ЗСУ — правоохоронці затримали агентів РФ на Київщині та Миколаївщині

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.
Головні тези:
- Двоє шпигунів РФ були затримані в Київській та Миколаївській областях за передачу ворожій стороні конфіденційної інформації про авіацію ЗСУ.
- Жінка-агент ФСБ організувала спостережний пункт на балконі своєї квартири для фіксації руху військових літаків у столичному регіоні.
- Мобілізований з військової частини чоловік на Миколаївщині знімав бойові вильоти авіації ЗСУ та поширював відео в месенджери для російських спецслужб.
СБУ затримала двох інформаторів Росії: шпигували за аеродромами
Так, у столичному регіоні затримано агентку ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.
За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.
Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири «спостережний пункт». Там же вона фіксувала «графік» зльотів і посадок військових бортів.
На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ. Після зйомок він «зливав» відеофайли в популярні месенджери, де їх могли «перехопити» представники російських спецслужб.
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
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