Шпионили за авиацией ВСУ — правоохранители задержали агентов РФ в Киевской и Николаевской областях

Военная контрразведка Службы безопасности задержала двух информаторов РФ, которые «сливали» врагу данные о боевой авиации ВСУ в Киевской и Николаевской областях.

СБУ задержала двух информаторов России: шпионили за аэродромами

Так, в столичном регионе задержана агентка ФСБ, которая фиксировала время, направления и ориентировочное количество полетов самолетов Сил обороны.

По материалам дела, фигуранткой оказалась 34-летняя местная безработная, сотрудничавшая с российской спецслужбой в обмен на обещание денег.

Для выполнения заказа окупантов женщина оборудовала на балконе своей квартиры «наблюдательный пункт». Там же она фиксировала "график" взлетов и посадок военных бортов.

В ходе документирования ее преступлений дополнительно установлено, что агент выходила на местность и отчитывалась ФСБ о последствиях враждебных «прилетов». Поделиться

Задержание российского агента

В Николаевской области разоблачен мобилизованный с местной воинской части, который скрыто снимал боевые вылеты авиации ВСУ. После съемок он «сливал» видеофайлы в популярные мессенджеры, где их могли «перехватить» представители российских спецслужб.

При обыске у задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.