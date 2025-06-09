Шпионили за авиацией ВСУ — правоохранители задержали агентов РФ в Киевской и Николаевской областях

Военная контрразведка Службы безопасности задержала двух информаторов РФ, которые «сливали» врагу данные о боевой авиации ВСУ в Киевской и Николаевской областях.
Главные тезисы
- Два российских агента были задержаны за передачу конфиденциальных данных о боевой авиации ВСУ.
- Один из шпионов организовал наблюдательный пункт на балконе квартиры для фиксации движения военных самолетов в столичном регионе.
- Другой агент снимал боевые вылеты авиации ВСУ в Николаевской области и распространял видео в мессенджеры для российских спецслужб.
СБУ задержала двух информаторов России: шпионили за аэродромами
Так, в столичном регионе задержана агентка ФСБ, которая фиксировала время, направления и ориентировочное количество полетов самолетов Сил обороны.
По материалам дела, фигуранткой оказалась 34-летняя местная безработная, сотрудничавшая с российской спецслужбой в обмен на обещание денег.
Для выполнения заказа окупантов женщина оборудовала на балконе своей квартиры «наблюдательный пункт». Там же она фиксировала "график" взлетов и посадок военных бортов.
В Николаевской области разоблачен мобилизованный с местной воинской части, который скрыто снимал боевые вылеты авиации ВСУ. После съемок он «сливал» видеофайлы в популярные мессенджеры, где их могли «перехватить» представители российских спецслужб.
При обыске у задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенном в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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