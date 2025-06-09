Шпионили за авиацией ВСУ — правоохранители задержали агентов РФ в Киевской и Николаевской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Шпионили за авиацией ВСУ — правоохранители задержали агентов РФ в Киевской и Николаевской областях

СБУ
СБУ
Читати українською

Военная контрразведка Службы безопасности задержала двух информаторов РФ, которые «сливали» врагу данные о боевой авиации ВСУ в Киевской и Николаевской областях.

Главные тезисы

  • Два российских агента были задержаны за передачу конфиденциальных данных о боевой авиации ВСУ.
  • Один из шпионов организовал наблюдательный пункт на балконе квартиры для фиксации движения военных самолетов в столичном регионе.
  • Другой агент снимал боевые вылеты авиации ВСУ в Николаевской области и распространял видео в мессенджеры для российских спецслужб.

СБУ задержала двух информаторов России: шпионили за аэродромами

Так, в столичном регионе задержана агентка ФСБ, которая фиксировала время, направления и ориентировочное количество полетов самолетов Сил обороны.

По материалам дела, фигуранткой оказалась 34-летняя местная безработная, сотрудничавшая с российской спецслужбой в обмен на обещание денег.

Для выполнения заказа окупантов женщина оборудовала на балконе своей квартиры «наблюдательный пункт». Там же она фиксировала "график" взлетов и посадок военных бортов.

В ходе документирования ее преступлений дополнительно установлено, что агент выходила на местность и отчитывалась ФСБ о последствиях враждебных «прилетов».

Задержание российского агента

В Николаевской области разоблачен мобилизованный с местной воинской части, который скрыто снимал боевые вылеты авиации ВСУ. После съемок он «сливал» видеофайлы в популярные мессенджеры, где их могли «перехватить» представители российских спецслужб.

При обыске у задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировали удары России по Киеву. СБУ задержала трех агентов ГРУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала 7 подростков-поджигателей — действовали по заказу спецслужб РФ
СБУ
поджигатели
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ предупреждает о новой схеме вербовки украинцев спецслужбами РФ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?