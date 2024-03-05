Телескоп Вебба розкрив секрети найвіддаленішої з відомих галактик

Учені за допомогою телескопа Джеймса Вебба дослідили надзвичайно яскраву галактику GN-z11, яка існувала, коли нашому Всесвіту (якому 13,8 мільярдів років) було лише близько 430 мільйонів років.
Загадкова галактика GN-z11
NASA повідомляє, що GN-z11 спочатку виявив попередник Вебба — телескоп Габбла.
GN-z11 — одна з наймолодших і найдальших галактик, які коли-небудь спостерігали, і вона настільки яскрава, що вченим важко зрозуміти, чому.
Команда, яка вивчала GN-z11 разом з Веббом, знайшла перші чіткі докази того, що в центрі галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка швидко накопичує матерію.
Це робить цю чорну діру найдальшою активною надмасивною чорною дірою, поміченою на сьогоднішній день.
Друга група використовувала ближній інфрачервоний спектрограф Вебба, щоб знайти газоподібний згусток гелію в гало, що оточує GN-z11.
Пошук ніколи раніше не бачених зірок Населення III — першого покоління зірок, які майже повністю сформовані з водню та гелію — є однією з найважливіших цілей сучасної астрофізики.
Очікується, що ці зірки будуть дуже масивними, дуже яскравими та дуже гарячими. Їх очікуваною ознакою є наявність іонізованого гелію та відсутність хімічних елементів, важчих за гелій.
Космічний телескоп Джеймса Вебба є головною у світі обсерваторією космічної науки. Вебб розгадує таємниці нашої Сонячної системи, дивлячись у далекі світи навколо інших зірок і досліджуючи таємничі структури та походження нашого Всесвіту та наше місце в ньому.
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