Телескоп Вебба розкрив секрети найвіддаленішої з відомих галактик

Учені за допомогою телескопа Джеймса Вебба дослідили надзвичайно яскраву галактику GN-z11, яка існувала, коли нашому Всесвіту (якому 13,8 мільярдів років) було лише близько 430 мільйонів років.

Загадкова галактика GN-z11

NASA повідомляє, що GN-z11 спочатку виявив попередник Вебба — телескоп Габбла.

GN-z11 — одна з наймолодших і найдальших галактик, які коли-небудь спостерігали, і вона настільки яскрава, що вченим важко зрозуміти, чому.

Команда, яка вивчала GN-z11 разом з Веббом, знайшла перші чіткі докази того, що в центрі галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка швидко накопичує матерію.

Це робить цю чорну діру найдальшою активною надмасивною чорною дірою, поміченою на сьогоднішній день.

Фото: NASA, ESA, CSA, Брант Робертсон (UC Santa Cruz), Бен Джонсон (CfA), Сандро Такчелла (Кембридж), Марсія Ріке (Університет Арізони), Даніель Айзенштейн (CfA)

Друга група використовувала ближній інфрачервоний спектрограф Вебба, щоб знайти газоподібний згусток гелію в гало, що оточує GN-z11.

Той факт, що ми не бачимо нічого іншого, окрім гелію, свідчить, що цей згусток має бути досить незайманим. Це те, що припускали теорії іта симуляції щодо особливо масивних галактик із цих епох, — що в гало повинні залишитися кишені незайманого газу, які можуть зруйнуватися та сформувати зоряні скупчення Населення III, — пояснив головний дослідник Роберто Майоліно з Кавендіської лабораторії та Інституту космології Кембриджу. Поширити

Пошук ніколи раніше не бачених зірок Населення III — першого покоління зірок, які майже повністю сформовані з водню та гелію — є однією з найважливіших цілей сучасної астрофізики.

Очікується, що ці зірки будуть дуже масивними, дуже яскравими та дуже гарячими. Їх очікуваною ознакою є наявність іонізованого гелію та відсутність хімічних елементів, важчих за гелій.