Телескоп Уэбба раскрыл секреты самой отдаленной из известных галактик

Ученые с помощью телескопа Джеймса Уэбба исследовали чрезвычайно яркую галактику GN-z11, которая существовала, когда нашей Вселенной (которой 13,8 миллиарда лет) было всего около 430 миллионов лет.
Загадочная галактика GN-z11
NASA сообщает, что GN-z11 изначально обнаружил предшественник Уэбба — телескоп Габбла.
GN-z11 — одна из самых молодых и дальних галактик, когда-либо наблюдавших, и она настолько яркая, что ученым трудно понять, почему.
Команда, изучавшая GN-z11 вместе с Веббом, нашла первые четкие доказательства того, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, быстро накапливающая материю.
Это делает эту черную дыру дальнейшей активной сверхмассивной черной дырой, замеченной на сегодняшний день.
Вторая группа использовала ближний инфракрасный спектрограф Вебба, чтобы найти газообразный сгусток гелия в гало, окружающем GN-z11.
Поиск никогда ранее не виденных звезд Население III — первого поколения звезд, почти полностью сформированных из водорода и гелия — одна из важнейших целей современной астрофизики.
Ожидается, что эти звезды будут очень массивными, яркими и очень горячими. Их ожидаемым признаком является наличие ионизированного гелия и отсутствие химических элементов тяжелее гелия.
Космический телескоп Джеймса Уэбба — главная в мире обсерватория космической науки. Уэбб разгадывает тайны нашей Солнечной системы, глядя в далекие миры вокруг других звезд и исследуя таинственные структуры и происхождение нашей Вселенной и наше место в ней.
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