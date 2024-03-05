Телескоп Уэбба раскрыл секреты самой отдаленной из известных галактик

Ученые с помощью телескопа Джеймса Уэбба исследовали чрезвычайно яркую галактику GN-z11, которая существовала, когда нашей Вселенной (которой 13,8 миллиарда лет) было всего около 430 миллионов лет.

Загадочная галактика GN-z11

NASA сообщает, что GN-z11 изначально обнаружил предшественник Уэбба — телескоп Габбла.

GN-z11 — одна из самых молодых и дальних галактик, когда-либо наблюдавших, и она настолько яркая, что ученым трудно понять, почему.

Команда, изучавшая GN-z11 вместе с Веббом, нашла первые четкие доказательства того, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, быстро накапливающая материю.

Это делает эту черную дыру дальнейшей активной сверхмассивной черной дырой, замеченной на сегодняшний день.

Фото: NASA, ESA, CSA, Брант Робертсон (UC Santa Cruz), Бен Джонсон (CfA), Сандро Такчелла (Кембридж), Марсия Рике (Университет Аризоны), Даниэль Айзенштейн (CfA)

Вторая группа использовала ближний инфракрасный спектрограф Вебба, чтобы найти газообразный сгусток гелия в гало, окружающем GN-z11.

Тот факт, что мы не видим ничего другого, кроме гелия, свидетельствует, что этот сгусток должен быть довольно нетронутым. Это то, что предполагали теории и симуляции относительно особо массивных галактик из этих эпох, — что в гало должны остаться карманы девственного газа, которые могут разрушиться и сформировать звездные скопления Населения III, — объяснил главный исследователь Роберто Майолино из Кавендисской лаборатории и Института космоса. Поделиться

Поиск никогда ранее не виденных звезд Население III — первого поколения звезд, почти полностью сформированных из водорода и гелия — одна из важнейших целей современной астрофизики.

Ожидается, что эти звезды будут очень массивными, яркими и очень горячими. Их ожидаемым признаком является наличие ионизированного гелия и отсутствие химических элементов тяжелее гелия.