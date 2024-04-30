Трампа оштрафували за неповагу до суду та пригрозили арештом

Суддя Хуан Мерчан, який головує на процесі в справі проти Дональда Трампа, що стосується виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс, 30 квітня оштрафував колишнього президента США на дев’ять тисяч доларів за неповагу до суду.

Трамп заплатить штраф за пости у соцмережах

Суддя заявив, що розгляне можливість ув’язнення Трампа, якщо він продовжуватиме порушувати заборону публічної критики свідків і присяжних у справі.

Мерчан підрахував, що Трамп дев’ять разів порушив заборону.

Ймовірному кандидатові від республіканців на цьогорічних президентський виборах у США Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації. Якщо його визнають винним, Трампу загрожує до чотирьох років в’язниці за кожним із 34 пунктів звинувачення. Поширити

У разі обвинувального вироку експрезидент зможе подати апеляцію, і йому не заборонять продовжувати брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом у виборах 5 листопада.

Трамп повинен відвідувати засідання суду на Мангеттені в справі, яка триватиме щонайменше шість тижнів, адже закони штату Нью-Йорк вимагають його особистої присутності протягом усього судового процесу.

Трамп не визнав себе винним у цій справі і вважає цей та інші судові процеси втручанням у вибори з боку його політичних опонентів.

Рік тому прокуратура Мангеттена висунула Дональду Трампу звинувачення у фальсифікації документів з метою приховати факт виплати в 2016 році 130 тис дол із виборчих фондів колишній порноакторці Стормі Деніелс, яка стверджувала, що у неї був секс із Трампом. Поширити

Деніелс погрожувала виступити з викриттями під час передвиборчої кампанії. 130 тисяч були, за звинуваченням, платою за її мовчання. Гроші Деніелс передав колишній адвокат Трампа Майкл Коен, який виступить на суді свідком обвинувачення. Ці витрати були оформлені як оплата юридичних послуг. Дональд Трамп заперечує інтимний звʼязок із Деніелс і незаконне використання передвиборчих фондів.

Трампа судитимуть за підкуп порнозірки

Трамп є першим колишнім лідером США, який коли-небудь поставав перед кримінальними звинуваченнями та загрозою ув'язнення, якщо його визнають винним.

Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах в листопаді займе місце підсудного під час судового розгляду, який може тривати чотири дні на тиждень протягом наступних півтора місяця. Він може виступити на власний захист, залежно від того, який підхід оберуть він та його адвокати у відповідь на докази, представлені прокурором. Поширити

Трамп, який очолював виконавчу владу США від початку 2017 року до січня 2021 року, неодноразово критикував судову справу проти себе. Минулого тижня він поскаржився на своїй платформі Truth Social:

Такого в нашій країні ще не траплялося. У понеділок я буду змушений сидіти З КЛЯПОМ У РОТІ перед ДУЖЕ КОНФЛІКТНИМ І КОРУМПОВАНИМ СУДДЕЮ, чия ненависть до мене не має меж.

Оскільки він повинен бути присутнім в суді, розгляд справи майже напевно обмежить участь 77-річного кандидата в подіях передвиборчої кампанії. Він намагається перебрати Білий дім у президента-демократа Джо Байдена, який переміг його на виборах 2020 року, хоча Трамп досі неправдиво стверджує, що в нього вкрали ще один чотирирічний термін через порушення правил голосування.