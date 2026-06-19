У Франції на оборонному заводі затримали російського шпигуна

У Франції взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії на підприємстві з виробництва дронів, що постачає продукцію французькій та українській арміям.

Підозрюваного у шпигунстві на користь РФ затримали у Франції

У прокуратурі Парижа заявили, що розслідування, проведене Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції, встановило, що підозрюваний імовірно надсилав відео співрозмовнику в Росії.

За інформацією правоохоронців, 48-річного чоловіка, уродженця Білорусі, затримали 3 червня, коли він знімав прототип дрона компанії, яка постачає безпілотники арміям Франції та України.

Через два дні після затримання прокуратура Парижа відкрила розслідування за підозрою у посяганні на "фундаментальні інтереси" держави.

Чоловіку, зокрема, висунули обвинувачення у передачі інформації іноземній державі, а саме Росії. За цей злочин у Франції передбачено до 15 років ув’язнення. Поширити

За даними джерела, близького до слідства, чоловік проживав в Іспанії, а його ціллю були виробничі потужності компанії Delair поблизу Тулузи.