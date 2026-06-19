У Франції на оборонному заводі затримали російського шпигуна

У Франції взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії на підприємстві з виробництва дронів, що постачає продукцію французькій та українській арміям.
Головні тези:
- У Франції затримали чоловіка підозрюваного у шпигунстві на оборонному заводі, що постачає продукцію для французької та української армій.
- Підозрюваного імовірно звинувачують у передачі конфіденційної інформації Росії, що може призвести до серйозних наслідків для національної безпеки Франції.
Підозрюваного у шпигунстві на користь РФ затримали у Франції
У прокуратурі Парижа заявили, що розслідування, проведене Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції, встановило, що підозрюваний імовірно надсилав відео співрозмовнику в Росії.
За інформацією правоохоронців, 48-річного чоловіка, уродженця Білорусі, затримали 3 червня, коли він знімав прототип дрона компанії, яка постачає безпілотники арміям Франції та України.
Через два дні після затримання прокуратура Парижа відкрила розслідування за підозрою у посяганні на "фундаментальні інтереси" держави.
За даними джерела, близького до слідства, чоловік проживав в Іспанії, а його ціллю були виробничі потужності компанії Delair поблизу Тулузи.
Delair є французьким виробником дронів для оборонного сектору. За даними французьких ЗМІ, компанія постачає безпілотники Україні від початку повномасштабної війни.
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