У Пентагоні б'ють на сполох через шпигунство з боку Ізраїлю

Згідно з даними NBC News, Міністерство оборони США накрила хвиля паніки через те, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти Штатів. Ба більше, Пентагон навіть екстрено підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку головного союзника на Близькому Сході до найвищої позначки.

Відносини між США та Ізраїлем продовжують погіршуватися

Як стверджують анонімні джерела, нещодавно Агентство оборонної розвідки Пентагону (DIA) оприлюднило нову оцінку контррозвідувальної загрози.

Це сталося під час конфлікту між президентом США та лідером Ізраїлю щодо подальших дій на Близькому Сході.

За словами інсайдерів, на тлі останніх подій рівень загрози шпигунства з боку Ізраїлю було підвищено до "критичного".

Команда глави Пентагону Піта Гегсета дійшла висновку, що Ізраїль наразі робить все можливе для стеження за високопосадовцями США.

Тель-Авів хоче отримати дані про внутрішні дискусії та ухвалення рішень в Білому домі щодо конфліктів на Близькому Сході.

За словами одного з чинних американських посадовців, у документі зазначено, що, за оцінкою Ізраїлю, його здатність до людського шпигунства та технічного збору інформації перебуває на "критичному рівні". Поширити

До слова, нещодавно стало відомо, що після ударів армії Ізраїлю по Лівану президент США Дональд Трамп накинувся зі звинуваченнями на ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу.