Ізраїль створив таємну військову базу — що про неї відомо

Як повідомляють інсайдери видання Wall Street Journal, ще 3 місяці тому Ізраїль створив таємну військову базу в іракській пустелі. Таким чином ЦАХАЛ хотів забезпечити свою повітряну операцію проти Ірану.
Головні тези:
- Ця база була таємницею навіть для самого Іраку.
- У ЦАХАЛ не захотіли коментувати цю інформацію.
Таємна військова база Ізраїлю — перші подробиці
За словами анонімних джерел, офіційний Тель-Авів наказав збудувати цю базу незадовго до початку війни на Близькому Сході 28 лютого.
Насамперед йшлося про створення логістичного центру для забезпечення ВПС ЦАХАЛ.
Ба більше, вказано, що в ній дислокувалися підрозділи спеціальних сил та пошуково-рятувальні команди, готові до дій у разі збиття ізраїльських пілотів.
Що важливо розуміти, з метою захисту аванпосту ізраїльська авіація навіть завдала повітряних ударів по іракських силах, які на початку березня ледь не виявили його.
Експерти стверджують, що саме західна пустеля Іраку є ідеальною локацією для таємного військового аванпосту, особливо враховуючи її низьку щільність населення та величезні розміри.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-