Ізраїль створив таємну військову базу — що про неї відомо

Як повідомляють інсайдери видання Wall Street Journal, ще 3 місяці тому Ізраїль створив таємну військову базу в іракській пустелі. Таким чином ЦАХАЛ хотів забезпечити свою повітряну операцію проти Ірану.

Таємна військова база Ізраїлю — перші подробиці

За словами анонімних джерел, офіційний Тель-Авів наказав збудувати цю базу незадовго до початку війни на Близькому Сході 28 лютого.

Насамперед йшлося про створення логістичного центру для забезпечення ВПС ЦАХАЛ.

Ба більше, вказано, що в ній дислокувалися підрозділи спеціальних сил та пошуково-рятувальні команди, готові до дій у разі збиття ізраїльських пілотів.

Що важливо розуміти, з метою захисту аванпосту ізраїльська авіація навіть завдала повітряних ударів по іракських силах, які на початку березня ледь не виявили його.

У результаті ударів загинув один іракський солдат, як тоді заявили в Багдаді, після того як іракські ЗМІ повідомили, що місцевий пастух став свідком "незвичайної військової активності", зокрема вертольотів та стрілянини у віддаленій місцевості.

Експерти стверджують, що саме західна пустеля Іраку є ідеальною локацією для таємного військового аванпосту, особливо враховуючи її низьку щільність населення та величезні розміри.