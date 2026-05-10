Израиль создал тайную военную базу — что о ней известно

Как сообщают инсайдеры издания Wall Street Journal, еще три месяца назад Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне. Таким образом, ЦАХАЛ хотел обеспечить свою воздушную операцию против Ирана.
Главные тезисы
- Эта база была тайной даже самого Ирака.
- В ЦАХАЛе не захотели комментировать эту информацию.
Тайная военная база Израиля — первые подробности
По словам анонимных источников, официальный Тель-Авив отдал приказ построить эту базу незадолго до начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля.
Прежде всего речь шла о создании логистического центра для обеспечения ВВС ЦАХАЛ.
Более того, указано, что в ней дислоцировались подразделения специальных сил и поисково-спасательные команды, готовые к действиям в случае сбития израильских пилотов.
Что важно понимать, с целью защиты аванпоста израильская авиация даже нанесла воздушные удары по иракским силам, которые в начале марта едва не обнаружили его.
Эксперты утверждают, что именно западная пустыня Ирака является идеальной локацией для тайного военного аванпоста, особенно учитывая ее низкую плотность населения и огромные размеры.
