Израиль создал тайную военную базу — что о ней известно
Тайная военная база Израиля - первые подробности
Источник:  The Wall Street Journal

Как сообщают инсайдеры издания Wall Street Journal, еще три месяца назад Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне. Таким образом, ЦАХАЛ хотел обеспечить свою воздушную операцию против Ирана.

Главные тезисы

  • Эта база была тайной даже самого Ирака.
  • В ЦАХАЛе не захотели комментировать эту информацию.

По словам анонимных источников, официальный Тель-Авив отдал приказ построить эту базу незадолго до начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля.

Прежде всего речь шла о создании логистического центра для обеспечения ВВС ЦАХАЛ.

Более того, указано, что в ней дислоцировались подразделения специальных сил и поисково-спасательные команды, готовые к действиям в случае сбития израильских пилотов.

Что важно понимать, с целью защиты аванпоста израильская авиация даже нанесла воздушные удары по иракским силам, которые в начале марта едва не обнаружили его.

В результате ударов погиб один иракский солдат, как тогда заявили в Багдаде, после того как иракские СМИ сообщили, что местный пастух стал свидетелем "необычной военной активности", в том числе вертолетов и стрельбы в отдаленной местности.

Эксперты утверждают, что именно западная пустыня Ирака является идеальной локацией для тайного военного аванпоста, особенно учитывая ее низкую плотность населения и огромные размеры.

