В Пентагоне бьют тревогу из-за шпионажа со стороны Израиля

Согласно данным NBC News, Министерство обороны США накрыло волну паники из-за того, что Израиль усиливает шпионскую деятельность против Штатов. Более того, Пентагон даже экстренно повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны главного союзника на Ближнем Востоке до самой высокой отметки.
Главные тезисы
- Израиль якобы хочет оперативно получать данные о принятии решений в Белом доме.
- Представитель израильского посольства в Вашингтоне отрицает эту информацию СМИ.
Отношения между США и Израилем продолжают ухудшаться
Как утверждают анонимные источники, недавно Агентство оборонной разведки Пентагона (DIA) обнародовало новую оценку контрразведывательной угрозы.
Это произошло во время конфликта между президентом США и лидером Израиля по поводу дальнейших действий на Ближнем Востоке.
По словам инсайдеров, на фоне последних событий уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля был повышен до "критического".
Команда главы Пентагона Пита Хегсета пришла к выводу, что Израиль сейчас делает все возможное для слежки за чиновниками США.
Тель-Авив хочет получить данные о внутренних дискуссиях и принятии решений в Белом доме касательно конфликтов на Ближнем Востоке.
Кстати, недавно стало известно, что после ударов армии Израиля по Ливану президент США Дональд Трамп набросился с обвинениями на израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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