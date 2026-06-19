Во Франции на оборонном заводе задержан российский шпион

Во Франции взяли под стражу мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России на предприятии по производству дронов, поставляющего продукцию французской и украинской армиям.
Главные тезисы
- Российский шпион задержан во Франции на оборонном заводе, поставляющем продукцию для французской и украинской армий.
- Подозреваемый обвиняется в передаче конфиденциальной информации России, что может угрожать национальной безопасности Франции.
Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ задержан во Франции
В прокуратуре Парижа заявили, что расследование, проведенное Главным управлением внутренней безопасности Франции, установило, что подозреваемый, вероятно, посылал видео собеседнику в России.
По информации правоохранителей, 48-летний мужчина, уроженец Беларуси, задержан 3 июня, когда он снимал прототип дрона компании, поставляющей беспилотники армиям Франции и Украины.
Через два дня после задержания прокуратура Парижа открыла расследование по подозрению в посягательстве на "фундаментальные интересы" государства.
По данным источника, близкого к следствию, мужчина проживал в Испании, а его целью были производственные мощности компании Delair вблизи Тулузы.
Delair является французским производителем дронов для оборонного сектора. По данным французских СМИ, компания снабжает беспилотниками Украину с начала полномасштабной войны.
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