Во Франции на оборонном заводе задержан российский шпион

Во Франции взяли под стражу мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России на предприятии по производству дронов, поставляющего продукцию французской и украинской армиям.

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ задержан во Франции

В прокуратуре Парижа заявили, что расследование, проведенное Главным управлением внутренней безопасности Франции, установило, что подозреваемый, вероятно, посылал видео собеседнику в России.

По информации правоохранителей, 48-летний мужчина, уроженец Беларуси, задержан 3 июня, когда он снимал прототип дрона компании, поставляющей беспилотники армиям Франции и Украины.

Через два дня после задержания прокуратура Парижа открыла расследование по подозрению в посягательстве на "фундаментальные интересы" государства.

Мужчине, в частности, выдвинули обвинения в передаче информации иностранному государству, а именно России. За это преступление во Франции предусмотрено до 15 лет тюрьмы. Поделиться

По данным источника, близкого к следствию, мужчина проживал в Испании, а его целью были производственные мощности компании Delair вблизи Тулузы.