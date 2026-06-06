Пентагон озабочен активизацией шпионажа Израиля за США

Пентагон все больше озабочен усилением шпионажа Израиля за США, в связи с чем повысил уровень контрразведывательной угрозы до самого высокого уровня.

Израиль шпионит за США: что известно

По словам американских чиновников, в последние недели Разведывательное управление Минобороны США опубликовало новую оценку контрразведывательных угроз на фоне растущей напряженности между Израилем и США по поводу дальнейших действий в войне с Ираном.

Источники сказали, что разведуправление разместило внутреннее сообщение, с которым ознакомился один из действующих сотрудников, в котором уровень угрозы для Израиля был повышен до "критического". Поделиться

Решение было принято в связи с описаниями в Пентагоне, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа о конфликтах на Ближнем Востоке.

По словам одного из действующих чиновников, оценка разведки включает в себя документ 7 страниц и диаграмму. В нем говорится, что по оценке Израиля, способность страны вести агентурную разведку и технический сбор информации находится на "критическом уровне". Кроме этого, там приведен ряд конкретных инцидентов, усиливших обеспокоенность США.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, "совершенно не соответствует действительности".

Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США. Израильские усилия по сбору развединформации направлены против его врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном либо необоснованных, либо политически мотивированных.

В Пентагоне отказались от комментариев, а представитель Белого дома сказал, что вся эта история является одной и "выходит от человека, ничего не знающего о происходящем".