Израиль атаковал Ливан в ответ на обстрелы террористов "Хезболлы"

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в ответ на ракетные обстрелы группировки "Хезболла" северного пограничного поселения Штула минувшей ночью израильские военные ударили по объектам группировки в Ливане.
Главные тезисы
- Израильские военные нанесли удар по объектам террористической группировки Хезболла в Ливане.
- Атака была ответом на ракетные обстрелы северного пограничного поселения Штула.
- ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, запустившие ракеты в направлении израильских территорий.
Израиль снова обстреливает Ливан
Недавно Армия обороны Израиля уничтожила пусковую установку, запустившую несколько ракет в направлении Штулы. Также была подведена еще одна заряженная и готовая к запускам ракет пусковая установка.
Отмечается, что удары были нанесены по объектам в южных ливанских городах Хербет-Селем и Тулин.
Также отмечается, что ЦАХАЛ будет "продолжать решительно действовать против угроз", направленных против гражданских израильтян и военных.
