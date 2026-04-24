Израиль атаковал Ливан в ответ на обстрелы террористов "Хезболлы"

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в ответ на ракетные обстрелы группировки "Хезболла" северного пограничного поселения Штула минувшей ночью израильские военные ударили по объектам группировки в Ливане.

Недавно Армия обороны Израиля уничтожила пусковую установку, запустившую несколько ракет в направлении Штулы. Также была подведена еще одна заряженная и готовая к запускам ракет пусковая установка.

Эта пусковая установка представляла угрозу солдатам Армии обороны Израиля и Государства Израиль.

Отмечается, что удары были нанесены по объектам в южных ливанских городах Хербет-Селем и Тулин.