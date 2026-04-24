Ізраїль атакував Ліван у відповідь на обстріли терористів "Хезболли"

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що у відповідь на ракетний обстріл угруповання "Хезболла" північного прикордонного поселення Штула минулої ночі ізраїльські військові вдарили по об'єктах угруповання в Лівані.

Ізраїль знову обстрілює Ліван

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю знищила пускову установку, яка запустила декілька ракет у напрямку Штули. Також було підбито ще одну заряджену та готову до запусків ракет пускову установку.

Ця пускова установка становила загрозу для солдатів Армії оборони Ізраїлю та Держави Ізраїль.

Зазначається, що ударів було завдано по об'єктах у південних ліванських містах Хербет-Селем та Тулін.