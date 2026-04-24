Ізраїль атакував Ліван у відповідь на обстріли терористів "Хезболли"

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що у відповідь на ракетний обстріл угруповання "Хезболла" північного прикордонного поселення Штула минулої ночі ізраїльські військові вдарили по об'єктах угруповання в Лівані.
Головні тези:
- У відповідь на ракетний обстріл “Хезболла” ЦАХАЛ ударив по об'єктах угруповання в Лівані.
- Знищено пускову установку, що запустила ракети у напрямку Штули та іншу готову до запусків.
Ізраїль знову обстрілює Ліван
Нещодавно Армія оборони Ізраїлю знищила пускову установку, яка запустила декілька ракет у напрямку Штули. Також було підбито ще одну заряджену та готову до запусків ракет пускову установку.
Зазначається, що ударів було завдано по об'єктах у південних ліванських містах Хербет-Селем та Тулін.
Також наголошується, що ЦАХАЛ "продовжуватиме рішуче діяти проти загроз", спрямованих проти цивільних ізраїльтян та військових.
