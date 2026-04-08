Ізраїль завдав потужних ударів по об'єктах терористів "Хезболли" у Лівані

Ізраїль провів масштабну хвилю ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані. Атака стала найбільшою координованою операцією проти інфраструктури угруповання з початку операції "Ревучий лев".
Головні тези:
- Ізраїль провів масштабну операцію ударів по об'єктах “Хезболли” у Лівані, атакуючи понад 100 командних центрів та військових об'єктів.
- Удари були спрямовані на стратегічні підрозділи терористичної організації, що призвело до значних втрат серед елітних підрозділів “Хезболли”.
Авіація Ізраїлю бомбить “Хезболлу” у Лівані: що відомо
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), протягом 10 хвилин ізраїльські сили одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів у Бейруті, Бекаа та на півдні Лівану.
Операція була ретельно спланована протягом кількох тижнів на основі точних розвідувальних даних. Під удар потрапили стратегічні підрозділи терористичної організації, включаючи розвідувальні центри, штаби, інфраструктуру вогневих засобів та військово-морські масиви.
Зокрема, значних втрат зазнали елітні підрозділи "Хезболли", такі як Сили Радван та Повітряний підрозділ.
Терористична організація Хезболла свідомо вирішила приєднатися до війни, діючи від імені іранського терористичного режиму, водночас завдаючи шкоди державі Ліван та її цивільному населенню.
Також військові додали, що перед ударами було вжито всіх можливих заходів для максимального зменшення шкоди для сторонніх осіб.
Офіційний Єрусалим підкреслив, що не дозволить завдавати шкоди своїм громадянам і продовжуватиме рішуче діяти проти терористів.
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-