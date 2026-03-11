Терористи "Хезболла" запустили по Ізраїлю близько 100 ракет — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Терористи "Хезболла" запустили по Ізраїлю близько 100 ракет — відео

Ізраїль
Джерело:  The Times of Israel

Терористична організація “Хезболла” увечері 11 березня оголосила про початок військової операції проти Ізраїлю, запустивши в бік країни понад 100 ракет.

Головні тези:

  • Терористична організація «Хезболла» випустила понад 100 ракет по Ізраїлю, що призвело до поранень двох осіб.
  • Офіційні особи Ізраїлю попереджають про можливу ескалацію конфлікту в Лівані через дії «Хезболли».

“Хезболла” атакує Ізраїль: які наслідки

«Хезболла» випустила 100 ракет на північ Ізраїлю, двоє людей отримали поранення.

Ізраїльські офіційні особи попереджають про можливу значну ескалацію конфлікту в Лівані, оскільки ЦАХАЛ оголосив про серію ударів по Бейруту.

Армія також завдала ударів по десятках об'єктів іранського режиму.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу північного Ізраїлю з боку «Хезболли» двоє людей отримали легкі поранення.

Організація "Маген Давид Адом" повідомила, що 35-річна жінка і чоловік у віці близько 50 років зазнали удару уламками. Їх доправили до лікарні.

За даними рятувальних служб, ракета, яка потрапила до будинку в північному місті Біїна, поранила одного із двох постраждалих. Четверо інших отримали медичну допомогу на місці події у зв'язку з гострим тривожним розладом.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану
Israel Defense Forces
Ізраїль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах терористів "Хезболли" у Лівані
Ізраїль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль заявив про повне знищення бункера Хаменеї — відео
Israel Defense Forces
авіація

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?