Терористи "Хезболла" запустили по Ізраїлю близько 100 ракет — відео

Терористична організація “Хезболла” увечері 11 березня оголосила про початок військової операції проти Ізраїлю, запустивши в бік країни понад 100 ракет.
Головні тези:
- Терористична організація «Хезболла» випустила понад 100 ракет по Ізраїлю, що призвело до поранень двох осіб.
- Офіційні особи Ізраїлю попереджають про можливу ескалацію конфлікту в Лівані через дії «Хезболли».
“Хезболла” атакує Ізраїль: які наслідки
«Хезболла» випустила 100 ракет на північ Ізраїлю, двоє людей отримали поранення.
Ізраїльські офіційні особи попереджають про можливу значну ескалацію конфлікту в Лівані, оскільки ЦАХАЛ оголосив про серію ударів по Бейруту.
Армія також завдала ударів по десятках об'єктів іранського режиму.
Організація "Маген Давид Адом" повідомила, що 35-річна жінка і чоловік у віці близько 50 років зазнали удару уламками. Їх доправили до лікарні.
За даними рятувальних служб, ракета, яка потрапила до будинку в північному місті Біїна, поранила одного із двох постраждалих. Четверо інших отримали медичну допомогу на місці події у зв'язку з гострим тривожним розладом.
