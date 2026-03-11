Терористи "Хезболла" запустили по Ізраїлю близько 100 ракет — відео

Терористична організація “Хезболла” увечері 11 березня оголосила про початок військової операції проти Ізраїлю, запустивши в бік країни понад 100 ракет.

“Хезболла” атакує Ізраїль: які наслідки

«Хезболла» випустила 100 ракет на північ Ізраїлю, двоє людей отримали поранення.

Ізраїльські офіційні особи попереджають про можливу значну ескалацію конфлікту в Лівані, оскільки ЦАХАЛ оголосив про серію ударів по Бейруту.

Армія також завдала ударів по десятках об'єктів іранського режиму.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу північного Ізраїлю з боку «Хезболли» двоє людей отримали легкі поранення.

Організація "Маген Давид Адом" повідомила, що 35-річна жінка і чоловік у віці близько 50 років зазнали удару уламками. Їх доправили до лікарні.