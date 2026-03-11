Террористы "Хезболла" запустили по Израилю около 100 ракет — видео
Террористы "Хезболла" запустили по Израилю около 100 ракет — видео

Израиль
Read in English
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Террористическая организация "Хезболла" вечером 11 марта объявила о начале военной операции против Израиля, запустив в сторону страны более 100 ракет.

Главные тезисы

  • Террористическая организация «Хезболла» запустила более 100 ракет в сторону Израиля, ранения получили два человека.
  • Израильские власти предупреждают о возможной эскалации конфликта в Ливане из-за провокаций «Хезболлы».

"Хезболла" атакует Израиль: какие последствия

«Хезболла» выпустила 100 ракет на север Израиля, два человека получили ранения.

Израильские официальные лица предупреждают о возможной значительной эскалации конфликта в Ливане, поскольку ЦАХАЛ объявил о серии ударов по Бейруту.

Армия также нанесла удары по десяткам объектов иранского режима.

В результате массированного ракетного обстрела северного Израиля со стороны «Хезболлы» два человека получили легкие ранения.

Организация "Маген Давид Адом" сообщила, что 35-летняя женщина и мужчина в возрасте около 50 лет получили удар обломками. Их доставили в больницу.

По данным спасательных служб, ракета, попавшая в дом в северном городе Биина, ранила одного из двух пострадавших. Четверо других получили медицинскую помощь на месте происшествия в связи с острым тревожным расстройством.

