Израиль нанес мощные удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане

Израиль провел масштабную волну ударов по объектам "Хезболла" в Ливане. Атака стала крупнейшей координированной операцией против инфраструктуры группировки с начала операции "Ревучий лев".

Авиация Израиля бомбит Хезболлу в Ливане: что известно

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в течение 10 минут израильские силы одновременно атаковали более 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекае и на юге Ливана.

Операция была тщательно спланирована в течение нескольких недель на основе точных разведывательных данных. Под удар попали стратегические подразделения террористической организации, включая разведывательные центры, штабы, инфраструктуру огневых средств и военно-морские массивы.

В частности, значительные потери понесли элитные подразделения "Хезболлы", такие как Силы Радван и Воздушное подразделение.

По данным израильского командования, большинство пораженных объектов находилось в центрах гражданского населения. В ЦАХАЛ подчеркнули, что это часть стратегии боевиков по использованию людей как живых щитов.

Террористическая организация Хезболла сознательно решила присоединиться к войне, действуя от имени иранского террористического режима, нанося вред государству Ливан и его гражданскому населению.

Также военные добавили, что перед ударами были приняты все возможные меры для максимального уменьшения ущерба для посторонних лиц.

Официальный Иерусалим подчеркнул, что не позволит наносить ущерб своим гражданам и будет продолжать решительно действовать против террористов.