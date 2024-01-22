У Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими чотирьох людей

У місті Лиман Донецької області знайшли убитими чотирьох людей − двох правоохоронців і двох цивільних жінок. За підозрою у скоєнні злочину затримали військовослужбовця Нацгвардії.
Що відомо про вбивство чотирьох людей в Лимані
Як повідомили в ДБР, вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.
Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.
Повідомляється, що за гарячими слідами за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовця Нацгвардії.
Слідчі бюро проводять комплекс заходів для встановлення об’єктивних обставин події. Призначили низку відповідних експертиз. Досудове розслідування триває.
Попередні стрілянини – що відомо
Раніше у центрі Запоріжжя сталася стрілянина. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.
Нагадаємо, минулого року у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього.
А у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.
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