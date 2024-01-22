У Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими чотирьох людей

У місті Лиман Донецької області знайшли убитими чотирьох людей − двох правоохоронців і двох цивільних жінок. За підозрою у скоєнні злочину затримали військовослужбовця Нацгвардії.

Що відомо про вбивство чотирьох людей в Лимані

Як повідомили в ДБР, вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

Повідомляється, що за гарячими слідами за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовця Нацгвардії.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України. Поширити

Слідчі бюро проводять комплекс заходів для встановлення об’єктивних обставин події. Призначили низку відповідних експертиз. Досудове розслідування триває.

Попередні стрілянини – що відомо

Раніше у центрі Запоріжжя сталася стрілянина. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Нагадаємо, минулого року у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього.

А у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.