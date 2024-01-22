В Лимане после конфликта с военным нашли убитыми четырех человек

В городе Лиман Донецкой области нашли убитыми четырех человек – двух правоохранителей и двух гражданских женщин. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии.

Что известно об убийстве четырех человек в Лимане

Как сообщили в ДБР, утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим.

Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

Сообщается, что по горячим следам по подозрению в убийстве задержан военнослужащий Нацгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины. Поделиться

Следователи бюро проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия. Назначили ряд соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Предыдущие стрельбы – что известно

Ранее в центре Запорожья произошла стрельба. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.

Напомним, в прошлом году в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина с ножом напал на полицейских, прибывших по вызову. Чтобы успокоить мужчину, стражам порядка пришлось стрелять в него.

А в Киеве неизвестные напали с ножом на военного. Военного госпитализировали, а нападающих ищут.