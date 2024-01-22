В Лимане после конфликта с военным нашли убитыми четырех человек

В городе Лиман Донецкой области нашли убитыми четырех человек – двух правоохранителей и двух гражданских женщин. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии.
Что известно об убийстве четырех человек в Лимане
Как сообщили в ДБР, утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим.
Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.
Сообщается, что по горячим следам по подозрению в убийстве задержан военнослужащий Нацгвардии.
Следователи бюро проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия. Назначили ряд соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается.
Предыдущие стрельбы – что известно
Ранее в центре Запорожья произошла стрельба. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.
Напомним, в прошлом году в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина с ножом напал на полицейских, прибывших по вызову. Чтобы успокоить мужчину, стражам порядка пришлось стрелять в него.
А в Киеве неизвестные напали с ножом на военного. Военного госпитализировали, а нападающих ищут.
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