Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що Росія продовжить влаштовувати провокації на територіях західних країн на тлі триваючої війни проти України.

Що відомо про підготовку РФ до провокацій у західних країнах

Анушаускас у коментарі журналістам видання Žinių radijas нагадав, що з грудня минулого року в сусідній Естонії заарештували вже 10 осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Зокрема, цим агентам кремлівські спецслужби доручили вчинити різні злочинні дії, серед яких, пошкодження скла автомобіля міністра МВС та місцевого журналіста, та також зруйнування пам’ятників.

У Латвії упізнано і затримано чоловіка, який наприкінці січня забруднив червоною фарбою пам'ятник лідеру литовських партизанів, які боролися з радянською владою, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркіні.

Не варто очікувати, що Росія відмовиться від своїх методів і просто чекатиме закінчення війни з Україною, порушення суспільств сусідніх країн, демонстрації того, що вони можуть, — попереджає Анушаускас. Поширити

Він додав, що РФ намагатиметься показати, що інституції не можуть протистояти таким гібридним атакам, це відбувалося і відбуватиметься постійно.

Кожна країна може стати жертвою зброїної агресії Кремля

За словами президента Володимира Зеленського під час зустрічі із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій, кожна країна може стати жертвою російської зброїної агресії, яка нині триває проти України.