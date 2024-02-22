В Литве предупреждают о подготовке РФ к провокациям в западных странах
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Политика
Дата публикации

В Литве предупреждают о подготовке РФ к провокациям в западных странах

Флаг Литвы
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что Россия продолжит устраивать провокации на территориях западных стран на фоне продолжающейся войны против Украины.

Что известно о подготовке РФ к провокациям в западных странах

Анушаускас в комментарии журналистам издания Žinių radijas напомнил, что с декабря прошлого года в соседней Эстонии арестовали уже 10 человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

В частности, этим агентам кремлевские спецслужбы поручили совершить различные преступные действия, среди которых повреждение стекла автомобиля министра МВД и местного журналиста, а также разрушение памятников.

В Латвии опознан и задержан мужчина, который в конце января запачкал красной краской памятник лидеру литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине.

Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и будет просто ждать окончания войны с Украиной, нарушения обществ соседних стран, демонстрации того, что они могут, — предупреждает Анушаускас.

Он добавил, что РФ будет пытаться показать, что институции не могут противостоять таким гибридным атакам, это происходило и будет происходить постоянно.

Каждая страна может стать жертвой оружейной агрессии Кремля

По словам президента Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами, представителями государств и международных организаций, каждая страна может стать жертвой продолжающейся против Украины российской оружейной агрессии.

Мы должны все осознавать, что нынешняя Россия презирает не просто кого-то в мире, а все принципы, регулирующие жизнь в мире. То есть каждый в мире, в тот или иной момент, по той или иной причине может стать мишенью для России. Это важно честно признавать, когда кто презирает все правила и принципы. Это кто-то является глобальной угрозой. Путин ничего не понимает, кроме силы, и не любит ничего, кроме денег. Именно поэтому этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов, — подчеркнул президент.

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