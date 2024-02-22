Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что Россия продолжит устраивать провокации на территориях западных стран на фоне продолжающейся войны против Украины.
Что известно о подготовке РФ к провокациям в западных странах
Анушаускас в комментарии журналистам издания Žinių radijas напомнил, что с декабря прошлого года в соседней Эстонии арестовали уже 10 человек по подозрению в шпионаже в пользу России.
В частности, этим агентам кремлевские спецслужбы поручили совершить различные преступные действия, среди которых повреждение стекла автомобиля министра МВД и местного журналиста, а также разрушение памятников.
В Латвии опознан и задержан мужчина, который в конце января запачкал красной краской памятник лидеру литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине.
Он добавил, что РФ будет пытаться показать, что институции не могут противостоять таким гибридным атакам, это происходило и будет происходить постоянно.
Каждая страна может стать жертвой оружейной агрессии Кремля
По словам президента Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами, представителями государств и международных организаций, каждая страна может стать жертвой продолжающейся против Украины российской оружейной агрессии.
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