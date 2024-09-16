У США нагородили переможців 76-ої телевізійної премії "Еммі"

Історично-драматичний серіал "Сьогун" та комедійно-драматичне шоу "Ведмідь" стали тріумфаторами 76-ї телевізійної премії "Еммі", отримавши по 18 та 11 статуеток відповідно.

“Ведмідь” і “Сьогун” тріумфували на телепремії Еммі-2024

У Лос-Анджелесі проти ночі 16 вересня пройшла 76-та церемонія вручення премій "Еммі". Церемонію вели Юджин та Ден Леві.

Повний список переможців оприлюднили на сайті премії "Еммі".

Найбільше нагород — 18 — отримав американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла.

"Сьогун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай — найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію. Поширити

Другим за кількістю перемог "Еммі" став американський комедійно-драматичний серіал "Ведмідь", створений Крістофером Сторером.

Шоу отримало 11 статуеток, зокрема в номінації "Найкращий комедійний актор" (перемогу здобув Джеремі Аллен Вайт), а Ебон Мосс-Бахрах і Ліза Колон-Заяс стали найкращими актором і акторкою другого плану.

Британський серіал "Оленя" від Netflix посів третє місце в рейтингу за кількістю перемог. На рахунку цього драматичного трилера в жанрі чорної комедії 6 "Еммі", зокрема статуетка за "Найкращий мінісеріал". Шоу "Оленя" створене Річардом Гаддом, який також виконав головну роль. Це адаптація однойменного автобіографічного моношоу Гадда, заснованого на його реальному досвіді, коли в 20-річному віці Гадд зазнав переслідування та сексуального насильства.

6 нагород також отримало шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі".

Список переможців премії "Еммі":

Найкращий драматичний серіал — "Сьогун"

Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"

Найкращий мінісеріал — "Оленя"

Найкращий драматичний актор — Хіроюкі Санада, "Сьогун"

Найкраща драматична акторка — Анна Савай, "Сьогун"

Найкращий комедійний актор — Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкраща комедійна акторка — Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий комедійний актор другого плану — Ебон Мосс-Бахрах, "Ведмідь"

Найкраща комедійна акторка другого плану — Ліза Колон-Заяс, "Ведмідь"

Найкращий драматичний актор другого плану — Біллі Крудап, "Ранкове шоу"

Найкраща драматична акторка другого плану — Елізабет Дебікі, "Корона"

Найкращий режисер комедійного серіалу — Крістофер Сторер, "Ведмідь"

Найкращий сценарій комедійного серіалу — Лучія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі, "Хитрощі"

Найкращий режисер драматичного серіалу — Фредерік Е. О. Тоє, "Сьогун"

Найкращий сценарій драматичного серіалу — Вілл Сміт, "Повільні коні"

Найкращий актор мінісеріалу — Річард Гадд, "Оленя"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі — Ламорн Морріс, "Фарго"

Найкраща акторка в мінісеріалі — Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі — Джессіка Ганнінг, "Оленя"

Найкращий режисер мінісеріалу — Стівен Заіллян, "Ріплі"

Найкращий сценарій мінісеріалу — Річард Гадд, "Оленя"

Номінанти на премію Еммі-2024: що відомо

Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію.

Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.