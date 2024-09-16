У США нагородили переможців 76-ої телевізійної премії "Еммі"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У США нагородили переможців 76-ої телевізійної премії "Еммі"

Еммі
Джерело:  online.ua

Історично-драматичний серіал "Сьогун" та комедійно-драматичне шоу "Ведмідь" стали тріумфаторами 76-ї телевізійної премії "Еммі", отримавши по 18 та 11 статуеток відповідно.

Головні тези:

  • На церемонії вручення премії «Еммі» в 2024 році серіали «Сьогун» та «Ведмідь» стали головними тріумфаторами, отримавши багато нагород.
  • У списку найкращих драматичних серіалів відзначилися такі шоу, як «Корона», «Фолаут» та «Позолочене століття».
  • Світові кінопремії, зокрема премія «Еммі», є визнаними нагородами за досягнення в галузі телебачення та кіно.
  • Церемонія премії «Еммі» пройшла в Лос-Анджелесі, де були оголошені переможці у різних категоріях, у тому числі за найкращу акторську роботу.

“Ведмідь” і “Сьогун” тріумфували на телепремії Еммі-2024

У Лос-Анджелесі проти ночі 16 вересня пройшла 76-та церемонія вручення премій "Еммі". Церемонію вели Юджин та Ден Леві.

Повний список переможців оприлюднили на сайті премії "Еммі".

Найбільше нагород — 18 — отримав американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла.

"Сьогун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай — найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію.

Другим за кількістю перемог "Еммі" став американський комедійно-драматичний серіал "Ведмідь", створений Крістофером Сторером.

Шоу отримало 11 статуеток, зокрема в номінації "Найкращий комедійний актор" (перемогу здобув Джеремі Аллен Вайт), а Ебон Мосс-Бахрах і Ліза Колон-Заяс стали найкращими актором і акторкою другого плану.

Британський серіал "Оленя" від Netflix посів третє місце в рейтингу за кількістю перемог. На рахунку цього драматичного трилера в жанрі чорної комедії 6 "Еммі", зокрема статуетка за "Найкращий мінісеріал". Шоу "Оленя" створене Річардом Гаддом, який також виконав головну роль. Це адаптація однойменного автобіографічного моношоу Гадда, заснованого на його реальному досвіді, коли в 20-річному віці Гадд зазнав переслідування та сексуального насильства.

6 нагород також отримало шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі".

Список переможців премії "Еммі":

  • Найкращий драматичний серіал — "Сьогун"

  • Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"

  • Найкращий мінісеріал — "Оленя"

  • Найкращий драматичний актор — Хіроюкі Санада, "Сьогун"

  • Найкраща драматична акторка — Анна Савай, "Сьогун"

  • Найкращий комедійний актор — Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

  • Найкраща комедійна акторка — Джин Смарт, "Хитрощі"

  • Найкращий комедійний актор другого плану — Ебон Мосс-Бахрах, "Ведмідь"

  • Найкраща комедійна акторка другого плану — Ліза Колон-Заяс, "Ведмідь"

  • Найкращий драматичний актор другого плану — Біллі Крудап, "Ранкове шоу"

  • Найкраща драматична акторка другого плану — Елізабет Дебікі, "Корона"

  • Найкращий режисер комедійного серіалу — Крістофер Сторер, "Ведмідь"

  • Найкращий сценарій комедійного серіалу — Лучія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі, "Хитрощі"

  • Найкращий режисер драматичного серіалу — Фредерік Е. О. Тоє, "Сьогун"

  • Найкращий сценарій драматичного серіалу — Вілл Сміт, "Повільні коні"

  • Найкращий актор мінісеріалу — Річард Гадд, "Оленя"

  • Найкращий актор другого плану в мінісеріалі — Ламорн Морріс, "Фарго"

  • Найкраща акторка в мінісеріалі — Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна"

  • Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі — Джессіка Ганнінг, "Оленя"

  • Найкращий режисер мінісеріалу — Стівен Заіллян, "Ріплі"

  • Найкращий сценарій мінісеріалу — Річард Гадд, "Оленя"

Номінанти на премію Еммі-2024: що відомо

Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію.

Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.

Лідером за кількістю номінацій став серіал від FX "Сьоґун". Він претендує на 25 нагород. Комедійний серіал "Ведмідь" отримав 23 номінації. Серіал-антологія "Справжній детектив: Нічна країна" зібрав 19 номінацій.

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