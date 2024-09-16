У США нагородили переможців 76-ої телевізійної премії "Еммі"

Історично-драматичний серіал "Сьогун" та комедійно-драматичне шоу "Ведмідь" стали тріумфаторами 76-ї телевізійної премії "Еммі", отримавши по 18 та 11 статуеток відповідно.
Головні тези:
- На церемонії вручення премії «Еммі» в 2024 році серіали «Сьогун» та «Ведмідь» стали головними тріумфаторами, отримавши багато нагород.
- У списку найкращих драматичних серіалів відзначилися такі шоу, як «Корона», «Фолаут» та «Позолочене століття».
- Світові кінопремії, зокрема премія «Еммі», є визнаними нагородами за досягнення в галузі телебачення та кіно.
- Церемонія премії «Еммі» пройшла в Лос-Анджелесі, де були оголошені переможці у різних категоріях, у тому числі за найкращу акторську роботу.
“Ведмідь” і “Сьогун” тріумфували на телепремії Еммі-2024
У Лос-Анджелесі проти ночі 16 вересня пройшла 76-та церемонія вручення премій "Еммі". Церемонію вели Юджин та Ден Леві.
Повний список переможців оприлюднили на сайті премії "Еммі".
Найбільше нагород — 18 — отримав американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла.
Другим за кількістю перемог "Еммі" став американський комедійно-драматичний серіал "Ведмідь", створений Крістофером Сторером.
Шоу отримало 11 статуеток, зокрема в номінації "Найкращий комедійний актор" (перемогу здобув Джеремі Аллен Вайт), а Ебон Мосс-Бахрах і Ліза Колон-Заяс стали найкращими актором і акторкою другого плану.
Британський серіал "Оленя" від Netflix посів третє місце в рейтингу за кількістю перемог. На рахунку цього драматичного трилера в жанрі чорної комедії 6 "Еммі", зокрема статуетка за "Найкращий мінісеріал". Шоу "Оленя" створене Річардом Гаддом, який також виконав головну роль. Це адаптація однойменного автобіографічного моношоу Гадда, заснованого на його реальному досвіді, коли в 20-річному віці Гадд зазнав переслідування та сексуального насильства.
6 нагород також отримало шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі".
Список переможців премії "Еммі":
Найкращий драматичний серіал — "Сьогун"
Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"
Найкращий мінісеріал — "Оленя"
Найкращий драматичний актор — Хіроюкі Санада, "Сьогун"
Найкраща драматична акторка — Анна Савай, "Сьогун"
Найкращий комедійний актор — Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
Найкраща комедійна акторка — Джин Смарт, "Хитрощі"
Найкращий комедійний актор другого плану — Ебон Мосс-Бахрах, "Ведмідь"
Найкраща комедійна акторка другого плану — Ліза Колон-Заяс, "Ведмідь"
Найкращий драматичний актор другого плану — Біллі Крудап, "Ранкове шоу"
Найкраща драматична акторка другого плану — Елізабет Дебікі, "Корона"
Найкращий режисер комедійного серіалу — Крістофер Сторер, "Ведмідь"
Найкращий сценарій комедійного серіалу — Лучія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі, "Хитрощі"
Найкращий режисер драматичного серіалу — Фредерік Е. О. Тоє, "Сьогун"
Найкращий сценарій драматичного серіалу — Вілл Сміт, "Повільні коні"
Найкращий актор мінісеріалу — Річард Гадд, "Оленя"
Найкращий актор другого плану в мінісеріалі — Ламорн Морріс, "Фарго"
Найкраща акторка в мінісеріалі — Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна"
Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі — Джессіка Ганнінг, "Оленя"
Найкращий режисер мінісеріалу — Стівен Заіллян, "Ріплі"
Найкращий сценарій мінісеріалу — Річард Гадд, "Оленя"
Номінанти на премію Еммі-2024: що відомо
Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію.
Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.
Лідером за кількістю номінацій став серіал від FX "Сьоґун". Він претендує на 25 нагород. Комедійний серіал "Ведмідь" отримав 23 номінації. Серіал-антологія "Справжній детектив: Нічна країна" зібрав 19 номінацій.
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