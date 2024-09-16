В США наградили победителей 76-й телевизионной премии "Эмми"
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В США наградили победителей 76-й телевизионной премии "Эмми"

Эмми
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Источник:  online.ua

Исторически-драматический сериал "Сегун" и комедийно-драматическое шоу "Медведь" стали триумфаторами 76-й телевизионной премии "Эмми", получив по 18 и 11 статуэток соответственно.

Главные тезисы

  • Сериалы “Сегун” и “Медведь” стали главными триумфаторами 76-й телевизионной премии “Эмми”, получив по 18 и 11 статуэток соответственно.
  • В списке лучших драматических сериалов отличились такие шоу, как “Корона”, “Фолаут” и “Позолоченный век”.
  • Церемония премии “Эмми” представляет мировые достижения в области телевидения и кино, признавая лучшие сериалы, актерские и режиссерские работы.

"Медведь" и "Сегун" торжествовали на телепремии Эмми-2024

В Лос-Анджелесе на ночь 16 сентября прошла 76-я церемония вручения премий "Эмми". Церемонию вели Юджин и Дэн Леви.

Полный список победителей был обнародован на сайте премии "Эмми".

Больше всего наград — 18 — получил американский историко-драматический минисериал "Сегун", созданный Рейчел Кондо и Джастином Марксом по одноименному роману 1975 года Джеймса Клавелла.

"Сегун" стал лучшим драматическим сериалом и забрал обе главные актерские победы: Хироюки Санада был признан лучшим актером, а Анна Савай — лучшей актрисой, став первой женщиной азиатского происхождения, выигравшей эту категорию.

Вторым по количеству побед "Эмми" стал американский комедийно-драматический сериал "Медведь", созданный Кристофером Сторером.

Шоу получило 11 статуэток, в том числе в номинации "Лучший комедийный актер" (победу одержал Джереми Аллен Вайт), а Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Заяс стали лучшими актером и актрисой второго плана.

Британский сериал "Олененок" от Netflix занял третье место в рейтинге по количеству побед. На счету этого драматического триллера в жанре черной комедии 6 "Эмми", в том числе статуэтка за "Лучший мини-сериал". Шоу "Олененок" создано Ричардом Гаддом, который также исполнил главную роль. Это адаптация одноименного автобиографического моношоу Гадда, основанного на его реальном опыте, когда в 20-летнем возрасте Гадд подвергся преследованию и сексуальному насилию.

6 наград также получило шоу "Субботний вечер в прямом эфире".

Список победителей премии "Эмми":

  • Лучший драматический сериал — "Сегун"

  • Лучший комедийный сериал — "Уловки"

  • Лучший мини-сериал — "Олененок"

  • Лучший драматический актер — Хироюки Санада, "Сегун"

  • Лучшая драматическая актриса — Анна Савай, "Сегун"

  • Лучший комедийный актер — Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

  • Лучшая комедийная актриса — Джин Смарт, "Уловки"

  • Лучший комедийный актер второго плана — Эбон Мосс-Бахрах, "Медведь"

  • Лучшая комедийная актриса второго плана — Лиза Колон-Заяс, "Медведь"

  • Лучший драматический актер второго плана — Билли Крудап, "Утреннее шоу"

  • Лучшая драматическая актриса второго плана — Элизабет Дебики, "Корона"

  • Лучший режиссер комедийного сериала — Кристофер Сторер, "Медведь"

  • Лучший сценарий комедийного сериала — Лучия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски, "Уловки"

  • Лучший режиссер драматического сериала — Фредерик Э. А. То, "Сегун"

  • Лучший сценарий драматического сериала — Уилл Смит, "Медленные кони"

  • Лучший актер минисериала — Ричард Гадд, "Олененок"

  • Лучший актер второго плана в минисериале — Ламорн Моррис, "Фарго"

  • Лучшая актриса в минисериале — Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"

  • Лучшая актриса второго плана в минисериале — Джессика Ганнинг, "Олененок"

  • Лучший режиссер минисериала — Стивен Заиллян, "Рипли"

  • Лучший сценарий минисериала — Ричард Гадд, "Олененок"

Номинанты на премию Эмми-2024: что известно

Лауреаты американской телевизионной премии "Эмми" актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл вместе с главой Американской телевизионной академии Крисом Абрего назвали претендентов на нынешнюю премию.

Церемония награждения на 76-ю премию "Эмми" состоится 15 сентября в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Лидером по количеству номинаций стал сериал от FX "Сегун". Он претендует на 25 наград. Комедийный сериал "Медведь" получил 23 номинации. Сериал-антология "Настоящий детектив: Ночная страна" собрал 19 номинаций.

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