В США наградили победителей 76-й телевизионной премии "Эмми"

Исторически-драматический сериал "Сегун" и комедийно-драматическое шоу "Медведь" стали триумфаторами 76-й телевизионной премии "Эмми", получив по 18 и 11 статуэток соответственно.
Главные тезисы
- Сериалы “Сегун” и “Медведь” стали главными триумфаторами 76-й телевизионной премии “Эмми”, получив по 18 и 11 статуэток соответственно.
- В списке лучших драматических сериалов отличились такие шоу, как “Корона”, “Фолаут” и “Позолоченный век”.
- Церемония премии “Эмми” представляет мировые достижения в области телевидения и кино, признавая лучшие сериалы, актерские и режиссерские работы.
"Медведь" и "Сегун" торжествовали на телепремии Эмми-2024
В Лос-Анджелесе на ночь 16 сентября прошла 76-я церемония вручения премий "Эмми". Церемонию вели Юджин и Дэн Леви.
Полный список победителей был обнародован на сайте премии "Эмми".
Больше всего наград — 18 — получил американский историко-драматический минисериал "Сегун", созданный Рейчел Кондо и Джастином Марксом по одноименному роману 1975 года Джеймса Клавелла.
Вторым по количеству побед "Эмми" стал американский комедийно-драматический сериал "Медведь", созданный Кристофером Сторером.
Шоу получило 11 статуэток, в том числе в номинации "Лучший комедийный актер" (победу одержал Джереми Аллен Вайт), а Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Заяс стали лучшими актером и актрисой второго плана.
Британский сериал "Олененок" от Netflix занял третье место в рейтинге по количеству побед. На счету этого драматического триллера в жанре черной комедии 6 "Эмми", в том числе статуэтка за "Лучший мини-сериал". Шоу "Олененок" создано Ричардом Гаддом, который также исполнил главную роль. Это адаптация одноименного автобиографического моношоу Гадда, основанного на его реальном опыте, когда в 20-летнем возрасте Гадд подвергся преследованию и сексуальному насилию.
6 наград также получило шоу "Субботний вечер в прямом эфире".
Список победителей премии "Эмми":
Лучший драматический сериал — "Сегун"
Лучший комедийный сериал — "Уловки"
Лучший мини-сериал — "Олененок"
Лучший драматический актер — Хироюки Санада, "Сегун"
Лучшая драматическая актриса — Анна Савай, "Сегун"
Лучший комедийный актер — Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
Лучшая комедийная актриса — Джин Смарт, "Уловки"
Лучший комедийный актер второго плана — Эбон Мосс-Бахрах, "Медведь"
Лучшая комедийная актриса второго плана — Лиза Колон-Заяс, "Медведь"
Лучший драматический актер второго плана — Билли Крудап, "Утреннее шоу"
Лучшая драматическая актриса второго плана — Элизабет Дебики, "Корона"
Лучший режиссер комедийного сериала — Кристофер Сторер, "Медведь"
Лучший сценарий комедийного сериала — Лучия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски, "Уловки"
Лучший режиссер драматического сериала — Фредерик Э. А. То, "Сегун"
Лучший сценарий драматического сериала — Уилл Смит, "Медленные кони"
Лучший актер минисериала — Ричард Гадд, "Олененок"
Лучший актер второго плана в минисериале — Ламорн Моррис, "Фарго"
Лучшая актриса в минисериале — Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"
Лучшая актриса второго плана в минисериале — Джессика Ганнинг, "Олененок"
Лучший режиссер минисериала — Стивен Заиллян, "Рипли"
Лучший сценарий минисериала — Ричард Гадд, "Олененок"
Номинанты на премию Эмми-2024: что известно
Лауреаты американской телевизионной премии "Эмми" актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл вместе с главой Американской телевизионной академии Крисом Абрего назвали претендентов на нынешнюю премию.
Церемония награждения на 76-ю премию "Эмми" состоится 15 сентября в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.
Лидером по количеству номинаций стал сериал от FX "Сегун". Он претендует на 25 наград. Комедийный сериал "Медведь" получил 23 номинации. Сериал-антология "Настоящий детектив: Ночная страна" собрал 19 номинаций.
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