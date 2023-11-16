У Волгоградській області РФ спалахнула військова частина — відео

Уночі 16 листопада у Волгоградській області РФ сталася пожежа на території військової частини поблизу селища Котлубань.

Що відомо про пожежу

Як повідомляють росЗМІ, пожежа на об'єкті Міноборони РФ почалася близько першої години ночі. Місцеві жителі повідомили, що чули також звуки вибухів.

Селище Котлубань розташоване на північний захід від Волгограду.

Губернатор Бочаров запевняє, що пожежу загасили, постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає.

Наразі невідома причина спалаху.

На території РФ почастішали пожежі

Нагадаємо, 11 жовтня під Москвою загорівся місцевий ринок. Наразі невідома причина пожежі та чи причетні були до цього українські спецслужби.

Раніше російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.

Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.

Поряд з палетами, що горіли, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.

Також У Брянську на території Росії увечері, 12 жовтня, пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією губернатора регіону Олександра Богомаза, причиною вибуху та пожежі в районі місцевого м'ясокомбінату стала нібито атака БпЛА по міст

Безпілотник начебто приглушили сили РЕБ. Під час падіння здетонував вибуховий пристрій.

Також 14 жовтня пожежа спалахнула в не експлуатованій будівлі на території промзони у східній частині Москви.