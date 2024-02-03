Угорщині пригрозили позбавленням права голосу на саміті ЄС

Представники країн ЄС за результатами саміту у Брюсселі пригрозили Угорщині позбавленням права голосу на саміті лідерів ЄС.

Що відомо про загрозу позбавлення Угорщини права голосу на саміті ЄС

За інформацією журналістів видання Corriere della Sera, ключову роль під час переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном відіграла очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні, яка поділяє з ним деякі погляди.

Водночас "капітуляція" Орбана була досягнута колективними зусиллями та погрозами покарання.

Лідери країн ЄС пригрозили застосувати статтю 7 Статуту ЄС, що передбачає позбавлення голосу. Фактично це означало б усунення угорського прем'єра від ухвалення рішень.

Що відомо про ймовірні санкції США проти Угорщини

За інформацією Bloomberg, одразу кілька представників Сенату США закликали адміністрацію президента Джо Байдена запровадити санкції проти Угорщини.

Зазначається, що серед тих, хто підтримав рішення - глава Комітету з міжнародних відносин Бен Кардін.

На його думку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найбільш ненадійним партнером США по НАТО.

Кардін засудив угорський уряд Орбана за затягування питання із допомогою Україні від ЄС та зволікання із схваленням заявки Швеції на вступ до НАТО.

Він переконаний, що Білий дім має ввести санкції проти Угорщини.

Зокрема, мова може йти про скасування безвізового режиму із Угорщиною.

Двоє інших сенаторів — демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс — заявили, що Орбан ризикує "безповоротно зіпсувати" відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо він не посприяє вступу Швеції до військового альянсу.

Автори матеріалу зазначають, що заклики американських політиків до санкцій проти Угорщини стали наслідком обурення політикою Орбана з боку західних партнерів, адже він поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії та підтримував зв’язки з Москвою.

Усі троє сенаторів відзначили у спільній заяві, що через бездіяльність Угорщини щодо прийняття Швеції в НАТО "і час, і терпіння спливають".