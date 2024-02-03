Венгрии пригрозили лишением права голоса на саммите ЕС

Представители стран ЕС по результатам саммита в Брюсселе пригрозили Венгрии лишением права голоса на саммите лидеров ЕС.

Что известно об угрозе лишения Венгрии права голоса на саммите ЕС

По информации журналистов издания Corriere della Sera, ключевую роль в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сыграла глава правительства Италии Джорджия Мелони, разделяющая с ним некоторые взгляды.

В то же время, "капитуляция" Орбана была достигнута коллективными усилиями и угрозами наказания.

Лидеры стран ЕС пригрозили применить статью 7 Устава ЕС, предусматривающую лишение голоса. Фактически это означало бы отстранение венгерского премьера от принятия решений.

Что известно о возможных санкциях США против Венгрии

По информации Bloomberg, сразу несколько представителей Сената США призвали администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против Венгрии.

Отмечается, что среди поддержавших решение - глава Комитета по международным отношениям Бен Кардин.

По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является самым ненадежным партнером США по НАТО.

Кардин осудил венгерское правительство Орбана за затягивание вопроса с помощью Украины от ЕС и промедление с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО.

Он уверен, что Белый дом должен ввести санкции против Венгрии.

В частности, речь может идти об отмене безвизового режима с Венгрией.

Два других сенатора — демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис — заявили, что Орбан рискует "безвозвратно испортить" отношения Венгрии с США и НАТО, если он не поспособствует вступлению Швеции в военный альянс.

Авторы материала отмечают, что призывы американских политиков к санкциям против Венгрии стали следствием возмущения политикой Орбана со стороны западных партнеров, ведь он подверг сомнению обязательства Запада защитить Украину от вторжения России и поддерживал связи с Москвой.

Все трое сенаторов отметили в совместном заявлении, что из-за бездействия Венгрии по принятию Швеции в НАТО "и время, и терпение проходят".