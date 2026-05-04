Україна допомогла Британії розробити рій безпілотників з ШІ

Британські оборонні компанії за чотири місяці розробили рій із восьми автономних дронів на штучному інтелекті, здатних самостійно знаходити і знищувати цілі. Випробування пройшли у Вельсі - технологія готується до прийняття на озброєння британської армії.

Британія за допомогою України створила рій з безпілотників

Вісім квадрокоптерів із "колективним розумом" на базі ШІ злетіли самостійно. Два розвідувальні дрони попереду сканували місцевість, решта — відстежували цілі, що імітували колону бронетехніки. Знайшовши цілі, рій отримав дозвіл на атаку від людини-оператора і провів імітований бомбовий удар.

Попри автономність системи, рішення про застосування летальної сили залишається за людиною. Розробники наполягають: ШІ визначає і відстежує ціль, але натиснути умовну кнопку може лише оператор.

В Україні дрони вже відповідають за понад 90% бойових втрат на полі бою. "Зона знищення" завглибшки понад 19 кілометрів постійно патрулюється безпілотниками — від розвідувальних до камікадзе. Росія, своєю чергою, розробляє власні рої дронів.

Британські розробники отримали допомогу від України як визнаного світового лідера у дроновій війні. За словами керівника проєкту, темп змін "жахає" — і відставати не можна.

Компанія Applied Intuition провела понад 200 тестових польотів, але чекає на рішення Міноборони щодо подальшого фінансування.