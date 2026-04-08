Українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тис БпЛА РФ у березні

Це рекорд: Україна збила 33 тис безпілотників РФ у березні дронами-перехоплювачами

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів, щоб отримати фідбек від ринку та визначити наступні кроки для захисту неба. Дрони-перехоплювачі — українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Лише в березні перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема шахеди, гербери, молнії, Zala, орлани та інші. Це вдвічі більше, ніж минулого місяця. Михайло Федоров Міністр оборони України

Ключовий виклик — реактивні шахеди. Ворог масштабує їх застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Завдання України — знайти технологічне рішення. Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування.

Нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech — компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів (450+ км/год) та сучасних систем протидії повітряним цілям.

Окремо за завданням Президента обговорили системні питання: контрактування на 2026 рік, навчання пілотів, полігони для тестування, дефіцит наземних станцій, експорт, оновлення критеріїв оцінки ефективності в Армії дронів.Бонус. За кожною проблемою готуємо рішення.

Для створення та розвитку ринку перехоплювачів команда Міноборони зробила низку системних кроків:

запустили унікальну модель винагородження компаній за перехоплення шахедів. Саме в межах цього експерименту вперше збито шахед дроном-перехоплювачем;

з 2024 року Brave1 видав понад 40 грантів виробникам; сьогодні в кластері близько 100 виробників дронів-перехоплювачів;

запустили Brave1 Dataroom — платформу для тренування та валідацій моделей штучного інтелекту. Наразі понад 30 компаній тестують, валідують та тренують 50+ моделей ШІ для виявлення й перехоплення повітряних цілей у різну пору дня та в різних погодних умовах.

Під час зустрічі для виробників поставив два ключові завдання:

Розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. Розробити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.

Держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно виконають ці завдання та захистять українське небо.