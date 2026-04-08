Українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тис БпЛА РФ у березні

Рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу знищили дрони-перехоплювачі в березні — удвічі більше, ніж попереднього місяця
Головні тези:
- Українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі дронів РФ у березні, надаючи вражаючий захист небу країни.
- Дрони-перехоплювачі стали ключовою інновацією української ППО, підвищуючи ефективність захисту від ворожих атак.
Це рекорд: Україна збила 33 тис безпілотників РФ у березні дронами-перехоплювачами
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Ключовий виклик — реактивні шахеди. Ворог масштабує їх застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Завдання України — знайти технологічне рішення. Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування.
Нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech — компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів (450+ км/год) та сучасних систем протидії повітряним цілям.
Окремо за завданням Президента обговорили системні питання: контрактування на 2026 рік, навчання пілотів, полігони для тестування, дефіцит наземних станцій, експорт, оновлення критеріїв оцінки ефективності в Армії дронів.Бонус. За кожною проблемою готуємо рішення.
Для створення та розвитку ринку перехоплювачів команда Міноборони зробила низку системних кроків:
запустили унікальну модель винагородження компаній за перехоплення шахедів. Саме в межах цього експерименту вперше збито шахед дроном-перехоплювачем;
з 2024 року Brave1 видав понад 40 грантів виробникам; сьогодні в кластері близько 100 виробників дронів-перехоплювачів;
запустили Brave1 Dataroom — платформу для тренування та валідацій моделей штучного інтелекту. Наразі понад 30 компаній тестують, валідують та тренують 50+ моделей ШІ для виявлення й перехоплення повітряних цілей у різну пору дня та в різних погодних умовах.
Під час зустрічі для виробників поставив два ключові завдання:
Розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам.
Розробити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.
Держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно виконають ці завдання та захистять українське небо.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-