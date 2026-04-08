Украинские дроны-перехватчики уничтожили более 33 тыс БпЛА РФ в марте

Рекордные 33 000+ враждебных БпЛА разного типа уничтожили дроны-перехватчики в марте — вдвое больше, чем в предыдущий месяц
Главные тезисы
- Украинские дроны-перехватчики успешно уничтожили более 33 тысяч враждебных дронов РФ, повышая безопасность неба страны.
- Дроны-перехватчики стали ключевой инновацией в украинском ПВО, усиливая защиту от вражеских атак и реализуя стратегические планы министра обороны.
Это рекорд: Украина сбила 33 тыс беспилотников РФ в марте дронами-перехватчиками
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Ключевой вызов — реактивные шахеды. Враг масштабирует их применение, скорость растет, перехват усложняется. Задача Украины — найти технологическое решение. Вместе с производителями проанализировали продукты и готовность, определили узкие места и синхронизировали действия для быстрого масштабирования.
Недавно Brave1 поддержал 12 технологий в рамках совместной с ЕС грантовой программы EU4UA Defence Tech — компании получат до 150 тысяч евро на разработку скоростных перехватчиков (450 км/ч) и современных систем противодействия воздушным целям.
Отдельно по заданию Президента обсудили системные вопросы: контрактирование на 2026 год, обучение пилотов, полигоны для тестирования, дефицит наземных станций, экспорт, обновление критериев оценки эффективности в Армии дронов. Бонус. За каждой проблемой готовим решение.
Для создания и развития рынка перехватчиков команда Минобороны сделала ряд системных шагов:
запустили уникальную модель вознаграждения компаний за перехват шахедов. Именно в пределах этого эксперимента впервые сбит шахед дроном-перехватчиком;
с 2024 года Brave1 выдал более 40 грантов производителям; сегодня в кластере около 100 производителей дронов-перехватчиков;
запустили Brave1 Dataroom — платформу для тренировки и валидаций моделей искусственного интеллекта. В настоящее время более 30 компаний тестируют, валидируют и тренируют 50+ моделей ИИ для выявления и перехвата воздушных целей в разное время дня и в разных погодных условиях.
В ходе встречи для производителей поставил две ключевые задачи:
Разработать и масштабировать технологии реактивных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным шахедам.
Разработать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеорологических условиях.
Государство на условиях прозрачного рынка готово быстро покупать новые технологии у производителей, эффективно выполнивших эти задачи и защитящих украинское небо.
