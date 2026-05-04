Украина помогла Британии разработать рой беспилотников с ИИ

Британские оборонные компании за четыре месяца разработали рой из восьми автономных дронов на искусственном интеллекте, способных самостоятельно находить и уничтожать цели. Испытания прошли в Уэльсе – технология готовится к принятию на вооружение британской армии.
Главные тезисы
- Совместный проект Украины и Британии привел к разработке роя дронов с искусственным интеллектом.
- Дроны способны находить и уничтожать цели автономно, получая разрешение на атаку от человека-оператора.
Британия с помощью Украины создала рой из беспилотников
Восемь квадрокоптеров с "коллективным умом" на базе ИИ взлетели самостоятельно. Два разведывательных дрона впереди сканировали местность, остальные отслеживали цели, имитирующие колонну бронетехники. Обнаружив цели, рой получил разрешение на атаку от человека-оператора и провел имитированный бомбовый удар.
Несмотря на автономность системы, решение о применении летальной силы остается за человеком. Разработчики настаивают: ИИ определяет и отслеживает цель, но нажать условную кнопку может только оператор.
В Украине дроны уже отвечают более чем за 90% боевых потерь на поле боя. "Зона уничтожения" глубиной более 19 километров постоянно патрулируется беспилотниками — от разведывательных до камикадзе. Россия, в свою очередь, разрабатывает собственные рои дронов.
Компания Applied Intuition провела более 200 тестовых полетов, но ждет решения Минобороны по дальнейшему финансированию.
Британский оборонный инвестиционный план должен был выйти еще осенью, но задерживается из-за споров между министерством и казначейством. Отрасль предупреждает: задержка ставит под угрозу целые проекты и может довести меньшие компании до банкротства.
