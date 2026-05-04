Украина помогла Британии разработать рой беспилотников с ИИ

Британские оборонные компании за четыре месяца разработали рой из восьми автономных дронов на искусственном интеллекте, способных самостоятельно находить и уничтожать цели. Испытания прошли в Уэльсе – технология готовится к принятию на вооружение британской армии.

Британия с помощью Украины создала рой из беспилотников

Восемь квадрокоптеров с "коллективным умом" на базе ИИ взлетели самостоятельно. Два разведывательных дрона впереди сканировали местность, остальные отслеживали цели, имитирующие колонну бронетехники. Обнаружив цели, рой получил разрешение на атаку от человека-оператора и провел имитированный бомбовый удар.

Несмотря на автономность системы, решение о применении летальной силы остается за человеком. Разработчики настаивают: ИИ определяет и отслеживает цель, но нажать условную кнопку может только оператор.

В Украине дроны уже отвечают более чем за 90% боевых потерь на поле боя. "Зона уничтожения" глубиной более 19 километров постоянно патрулируется беспилотниками — от разведывательных до камикадзе. Россия, в свою очередь, разрабатывает собственные рои дронов.

Британские разработчики получили помощь от Украины как признанного мирового лидера в дроновой войне. По словам руководителя проекта, темп перемен "ужасает" — и отставать нельзя.

Компания Applied Intuition провела более 200 тестовых полетов, но ждет решения Минобороны по дальнейшему финансированию.