Україна переходить на єдині європейські правила імпорту електроенергії

Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії. Підписано відповідну угоду між “Укренерго” і румунським оператором Transelectrica.

В Україні почнуть діяти європейські правила імпорту електроенергії

НЕК "Укренерго" та румунський оператор Transelectrica підписали угоду, за якою Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він пояснив, що це особливо важливо напередодні складної зими. Тепер українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії, бо будуть синхронізовані з правилами в ЄС.

Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго". День поставки – 3 листопада.

"Укренерго" зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

З операторами енергосистем цих країн компанія підписала угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.

Останній крок – на боці європейських колег. Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження. Після цього ми розпочнемо спільні аукціони за всіма європейськими напрямками, – додав Кудрицький. Поширити

Голова НЕК наголосив, що безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для проходження зими.

Технічно ми, як оператор системи, уже створили можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт потужності, підписані угоди дозволяють збільшувати кількість можливих джерел поставки. Проте сьогодні на заваді імпорту існують регуляторні перешкоди, які роблять імпортні операції збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунуті, – резюмував він. Поширити

В "Укренерго" озвучили головну проблему енергопостачання

За словами Кудрицького, кількість ремонтів енергетичних об'єктів має свою межу. Навіть якщо відремонтувати енергоблок, який постраждав від влучення ракети, 16 разів, на 17-й раз це буде вже технічно неможливо.

Питання нашого виживання в тому, що мине наступна зима, ми встоїмо, і далі буде наступна зима. Війна закінчиться перемогою. Сусід божевільний залишиться. Для того, щоб підготуватися до всіх інших зим, нам потрібно сьогодні починати діяти, щоб побудувати нові генерувальні потужності, — зазначив Кудрицький. Поширити

Він також запропонував будувати невеликі електростанції замість великих. Це зробить енергосистему більш стійкою до ворожих атак.