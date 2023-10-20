Україна переходить на єдині європейські правила імпорту електроенергії

Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії. Підписано відповідну угоду між “Укренерго” і румунським оператором Transelectrica.
В Україні почнуть діяти європейські правила імпорту електроенергії
НЕК "Укренерго" та румунський оператор Transelectrica підписали угоду, за якою Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.
Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Він пояснив, що це особливо важливо напередодні складної зими. Тепер українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії, бо будуть синхронізовані з правилами в ЄС.
Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго". День поставки – 3 листопада.
"Укренерго" зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.
З операторами енергосистем цих країн компанія підписала угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.
Голова НЕК наголосив, що безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для проходження зими.
В "Укренерго" озвучили головну проблему енергопостачання
За словами Кудрицького, кількість ремонтів енергетичних об'єктів має свою межу. Навіть якщо відремонтувати енергоблок, який постраждав від влучення ракети, 16 разів, на 17-й раз це буде вже технічно неможливо.
Він також запропонував будувати невеликі електростанції замість великих. Це зробить енергосистему більш стійкою до ворожих атак.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-