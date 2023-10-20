Украина переходит на единые европейские правила импорта электроэнергии

Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии. Подписано соответствующее соглашение между “Укрэнерго” и румынским оператором Transelectrica.

В Украине начнут действовать европейские правила импорта электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" и румынский оператор Transelectrica подписали соглашение, согласно которому Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он объяснил, что это особенно важно в преддверии сложной зимы. Теперь украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из Румынии, потому что будут синхронизированы с правилами в ЕС.

Первый аукцион по продаже доступа к межгосударственному пересечению между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября. Аукцион будет общим для украинских и румынских компаний и будет проходить на платформе "Укрэнерго". День поставки – 3 ноября.

"Укрэнерго" сделало финальный шаг, требуемый от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей.

С операторами энергосистем этих стран компания подписала соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO.

Последний шаг – на стороне европейских коллег. Регуляторы стран-соседей готовят необходимые согласования. После этого мы приступим к совместным аукционам по всем европейским направлениям, – добавил Кудрицкий. Поделиться

Глава НЭК подчеркнул, что беспрепятственный импорт электричества из Европы критически важен для прохождения зимы.

Технически мы как оператор системы уже создали возможность импортировать в Украину до 1200 МВт мощности, подписанные соглашения позволяют увеличивать количество возможных источников поставки. Однако сегодня препятствием для импорта существуют регуляторные препятствия, которые делают импортные операции убыточными. Важно, чтобы до начала холодов эти препятствия были устранены, – резюмировал он. Поделиться

В "Укрэнерго" озвучили главную проблему энергоснабжения

По словам Кудрицкого, количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел. Даже если отремонтировать пострадавший от попадания ракеты энергоблок 16 раз, в 17-й раз это будет уже технически невозможно.

Вопрос нашего выживания в том, что пройдет следующая зима, мы устоим, и дальше будет следующая зима. Война окончится победой. Сосед сумасшедший останется. Для того чтобы подготовиться ко всем остальным зимам, нам нужно сегодня начинать действовать, чтобы построить новые генерирующие мощности, — отметил Кудрицкий. Поделиться

Он также предложил строить небольшие электростанции вместо больших. Это сделает энергосистему более устойчивой к вражеским атакам.