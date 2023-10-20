Украина переходит на единые европейские правила импорта электроэнергии

Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии. Подписано соответствующее соглашение между “Укрэнерго” и румынским оператором Transelectrica.
В Украине начнут действовать европейские правила импорта электроэнергии
НЭК "Укрэнерго" и румынский оператор Transelectrica подписали соглашение, согласно которому Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии.
Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он объяснил, что это особенно важно в преддверии сложной зимы. Теперь украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из Румынии, потому что будут синхронизированы с правилами в ЕС.
Первый аукцион по продаже доступа к межгосударственному пересечению между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября. Аукцион будет общим для украинских и румынских компаний и будет проходить на платформе "Укрэнерго". День поставки – 3 ноября.
"Укрэнерго" сделало финальный шаг, требуемый от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей.
С операторами энергосистем этих стран компания подписала соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO.
Глава НЭК подчеркнул, что беспрепятственный импорт электричества из Европы критически важен для прохождения зимы.
В "Укрэнерго" озвучили главную проблему энергоснабжения
По словам Кудрицкого, количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел. Даже если отремонтировать пострадавший от попадания ракеты энергоблок 16 раз, в 17-й раз это будет уже технически невозможно.
Он также предложил строить небольшие электростанции вместо больших. Это сделает энергосистему более устойчивой к вражеским атакам.
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