Україна веде боротьбу із РФ за перевагу у захисті від дронів — WSJ

Через вкрай важливу роль безпілотників у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, наразі українські військові намагаються отримати перевагу за рахунок систем захисту від БпЛА (РЕБ).

Що відомо про зростання ролі РЕБ для захисту від атак ворожих дронів

Колись протиповітряна оборона була прерогативою спеціалізованих підрозділів з дорогим обладнанням для знищення літаків і ракет. Сьогодні розповсюдження малих і дешевих безпілотників поширюється на всі збройні сили, заохочуючи уряди та виробників зброї працювати над підвищенням своїх можливостей, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами українських військових, засобів для боротьби із дронами злочинної армії РФ ніколи не буває достатньо, оскільки окупанти використовують велику кількість БпЛА.

Дехто з українських військових заявляє, що використовують РЕБ навіть у прифронтових траншеях.

Солдати кажуть, що через відсутність сучасного озброєння вони також використовують автомати.

Діяльності ворожих БпЛА також сильно заважає хмарна погода.

Водночас, Росія змінює тактику використання безпілотників. Наприклад, раніше "Ланцети" літали поодинці, але зараз їх використовують парами.

Принцип такий: якщо один "Ланцет" буде перехоплений, другий продовжить політ, - пояснюють українські військові. Поширити

Військові аналітики та українські військові кажуть, що Росія може мати перевагу, коли справа доходить до радіоелектронної боротьби з дронами.

За оцінками аналітиків Royal United Services Institute, українські військові витрачають близько 10 тис БплА на місяць.

У той же час злочинна армія РФ має приблизно одну велику РЕБ трохи більше ніж на кожні 10 кілометрів фронту.

Аналітики зазначають, що російські окупанти ефективно продіють дронам українських військових, направляючи більш потужний сигнал для управління дроном, ніж його фактичний оператор.

Це означає, що українським операторам доводиться переміщатися ближче до лінії фронту, щоб підтримувати сигнал.

Однак в Україні також розраховують на власні сучасні станції РЕБ.

Це дуже серйозна частина нашої фронтової оборони... ми не приділяли цьому стільки уваги, скільки потрібно. Створення власної системи протидії дронам зараз є пріоритетом для України, - зазначила заступник міністра стратегічних галузей Ганна Гвоздяр. Поширити

Що відомо про перспективи України щодо ефективного захисту від БпЛА

Українські сили вже використовують деякі пристрої місцевого виробництва.

За словами розробника однієї з українських РЕБ Дмитра Шейнерта, "Оберіг", нагадує щит і був створений шляхом розбору китайських протидронних пристроїв і з'ясування того, як вони працюють.

Розробник зазначає, що пристрій ефективно працює проти невеликих БпЛА, які ворог використовує для проведення розвідки, або ж скидання вибухівки.

Шейнерт зазначив, що досвідчений оператор також міг би використовувати пристрій для перехоплення швидкісних БпЛА,

Дрони можуть бути збиті системами протиракетної оборони, які Захід відправив Україні, включаючи "Patriot", "NASAMS" і "IRIS-t". Але це дорогий варіант. Ракети "Патріот" можуть коштувати 3 мільйони доларів кожна, а деякі комерційні безпілотники можна придбати всього за сотні доларів.

У той же час, враховуючи швидкий розвиток війни з дронами, багато систем боротьби з ними були розроблені зовсім недавно.

Раніше цього року США відправили Україні 14 нових систем протидії дронам під назвою Vampires — ракетну систему виробництва L3Harris Technologies. Система може встановлюватися на пікапи і вражати цілі ракетами з лазерним наведенням.

У серпні норвезький виробник зброї Kongsberg почав поставку в Україну декількох систем протидії дронам під назвою CORTEX Typhon, розробка якого завершилася тільки в цьому році. На його розробку частково вплинула війна в Україні, в тому числі необхідність спростити його експлуатацію, щоб можна було швидко навчати екіпажі.