Украина борется с РФ за преимущество в защите от дронов — WSJ

Из-за крайне важной роли беспилотников в развязанной Россией преступной войне против Украины, украинские военные пытаются получить преимущество за счет систем защиты от БПЛА (РЭБ).

Что известно о росте роли РЭБ для защиты от атак вражеских дронов

Прежде противовоздушная оборона была прерогативой специализированных подразделений с дорогостоящим оборудованием для уничтожения самолетов и ракет. Сегодня распространение малых и дешевых беспилотников распространяется на все вооруженные силы, поощряя правительства и производителей оружия работать над повышением своих возможностей, говорится в материале издания. Поделиться

По словам украинских военных, средств для борьбы с дронами преступной армии РФ никогда не бывает достаточно, поскольку оккупанты используют большое количество БПЛА.

Некоторые украинские военные заявляют, что используют РЭБ даже в прифронтовых траншеях.

Солдаты говорят, что из-за отсутствия современного вооружения они также используют автоматы.

Деятельности враждебных БПЛА также сильно мешает облачная погода.

В то же время Россия изменяет тактику использования беспилотников. К примеру, раньше "Ланцеты" летали поодиночке, но сейчас их используют парами.

Принцип таков: если один "Ланцет" будет перехвачен, второй продолжит полет, – объясняют украинские военные. Поделиться

Военные аналитики и украинские военные говорят, что у России может быть преимущество, когда дело доходит до радиоэлектронной борьбы с дронами.

По оценкам аналитиков Royal United Services Institute, украинские военные тратят около 10 тыс. БплА в месяц.

В то же время преступная армия РФ имеет примерно одну большую РЭБ чуть больше чем на каждые 10 километров фронта.

Аналитики отмечают, что российские оккупанты эффективно продействуют дронам украинских военных, направляя более мощный сигнал для управления дроном, чем его фактический оператор.

Это означает, что украинским операторам приходится перемещаться поближе к линии фронта, чтобы поддерживать сигнал.

Однако в Украине также рассчитывают на собственные современные станции РЭБ.

Это очень серьезная часть нашей фронтовой обороны... мы не уделяли этому столько внимания, сколько нужно. Создание собственной системы противодействия дронам сейчас является приоритетом для Украины, - отметила заместитель министра стратегических отраслей Анна Гвоздяр. Поделиться

Что известно о перспективах Украины по эффективной защите от БпЛА

Украинские силы уже используют некоторые устройства местного производства.

По словам разработчика одного из украинских РЭБ Дмитрия Шейнерта, "Оберег", напоминает щит и был создан путем разбора китайских противодронных устройств и выяснения того, как они работают.

Разработчик отмечает, что устройство эффективно работает против небольших БпЛА, которые враг использует для проведения разведки, или сброс взрывчатки.

Шейнерт отметил, что опытный оператор также мог бы использовать устройство для перехвата скоростных БпЛА,

Дроны могут быть сбиты системами противоракетной обороны, которые Запад отправил Украине, включая "Patriot", "NASAMS" и "IRIS-t". Но это дорогостоящий вариант. Ракеты "Патриот" могут стоить 3 миллиона долларов, а некоторые коммерческие беспилотники можно приобрести всего за сотни долларов.

В то же время, учитывая быстрое развитие войны с дронами, многие системы борьбы с ними были разработаны совсем недавно.

Ранее в этом году США отправили Украине 14 новых систем противодействия дронам под названием Vampires – ракетную систему производства L3Harris Technologies. Система может устанавливаться на пикапы и поражать целые ракеты с лазерной наводкой.

В августе норвежский производитель оружия Kongsberg начал поставку в Украину нескольких систем противодействия дронам под названием CORTEX Typhon, разработка которого завершилась только в этом году. На его разработку частично оказала влияние война в Украине, в том числе необходимость упростить его эксплуатацию, чтобы можно было быстро обучать экипажи.