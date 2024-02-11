Українців попереджають про нову шахрайську схему щодо допомоги сімʼям полонених

В мережі знову активізувались шахраї, які вимагають кошти в українців під виглядом допомоги сім’ям полонених або зниклих військових.

Шахраї вимагають коштів під виглядом допомоги сім’ям

Як зазначає КШППВ, зловмисники створюють фейкові сторінки у соцмережах, де під вигаданими іменами розповсюджують відгуки "вдячності" за нібито надану допомогу в пошуку і повернення з полону українських оборонців.

Зокрема пресслужба закликає рідних й близьких людей зниклих або полонених військовослужбовців не контактувати з невідомими особами, які пропонують повернути полоненого військового за грошову винагороду. Окрім коштів, злочинці також отримають й ворог отримає й надану інформацію.

За консультацією необхідно звернутись на "гарячу лінію" Координаційного штабу за номером: 0800300529, або ж скористатись дорожньою картою.

Поводження з українськими військовополоненими

Росія утримує понад 3 тис українських військових і близько 28 тис мирних жителів, повідомили в офісі українського омбудсмена та Міністерстві реінтеграції. Однак реальна цифра може бути більшою.

Скільки росіян утримує Україна, невідомо. Однак їх стільки, що довелося будувати другий табір для їх утримування. Росіян також утримують у спецприймальнику на Заході України та розміщують у камерах СІЗО.

Більше 90 % військовополонених, яких опитали після повернення з російського полону, кажуть, що піддавалися тортурам, позбавленням повноцінного харчування та сну.