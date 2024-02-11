Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме помощи семьям пленных

В сети снова активизировались мошенники, требующие средства у украинцев под видом помощи семьям пленных или пропавших военных.

Мошенники требуют средств под видом помощи семьям

Как отмечает КШППВ, злоумышленники создают фейковые страницы в соцсетях, где под вымышленными именами распространяют отзывы "благодарности" за якобы оказанную помощь в поиске и возвращении из плена украинских защитников.

В частности, прессслужба призывает родных и близких людей пропавших или пленных военнослужащих не контактировать с неизвестными лицами, предлагающими вернуть пленного военного за денежное вознаграждение. Кроме средств, преступники также получат и враг получит и предоставленную информацию.

За консультацией необходимо обратиться на "горячую линию" Координационного штаба по номеру: 0800300529, или же воспользоваться дорожной картой.

Обращение с украинскими военнопленными

Россия содержит более 3 тыс. украинских военных и около 28 тыс. мирных жителей, сообщили в офисе украинского омбудсмена и Министерстве реинтеграции. Однако реальная цифра может быть больше.

Сколько россиян удерживает Украину, неизвестно. Однако их столько, что пришлось строить второй лагерь для их содержания. Россиян также содержат в спецприемнике на Западе Украины и размещают в камерах СИЗО.

Более 90 % военнопленных, опрошенных по возвращении из российского плена, говорят, что подвергались пыткам, лишениям полноценного питания и сна.