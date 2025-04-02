Російська оперна співачка та шанувальниця Володимира Путіна і псевдореспублік "Л/ДНР" Анна Нетребко повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після шестирічної паузи. Вона відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора.

Путіністка Нетребко повернулася на сцену Лондонської опери

Нетребко виконає чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса. За сюжетом, дії розгортаються у сучасному охопленому війною Римі. Разом з путіністкою на сцені будуть Фредді Де Томмазо та Джеральд Фінлі.

З 15 по 23 грудня російська оперна співачка з’явиться у чотирьох виставах "Турандот" Пуччіні, а також 24 червня 2026 року Анна Нетребко матиме сольний концерт.

Востаннє Нетребко співала в Ковент-Гардені у квітні 2019 року в опері Верді "Сила долі". Її виступи в опері Верді "Набукко" у січні 2022 року були скасовані через обмеження на в’їзд до Європи.

Анна Нетребко — російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії". Поширити

У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні.

Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди.

У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув Нетребко на свою сцену.

У лютому 2025 року Анна Нетребко мала виступ на гала-концерті з Palm Beach Opera у Флориді. Це був її перший виступ в Сполучених Штатах за понад пʼять років.

Востаннє російська оперна співачка з'являлася на американській сцені до пандемії, у 2019 році. Протягом майже двох десятиліть вона була примадонною Метрополітан-опери.