Российская оперная певица и поклонница Владимира Путина и псевдореспублика "Л/ДНР" Анна Нетребко вернется в Лондонский Королевский оперный театр после шестилетней паузы. Она будет открывать сезон в новой постановке "Тоски" Пуччини, которая станет началом работы Якуба Груши в должности музыкального директора.
Главные тезисы
- Анна Нетребко откроет сезон в Лондонской Королевской опере в новой постановке “Тоски” Пуччини, возвращаясь после шестилетней паузы.
- Певица, известная своими пропутинскими взглядами, исполнит несколько спектаклей в Лондоне и других мировых оперных театрах.
Путинистка Нетребко вернулась на сцену Лондонской оперы
Нетребко исполнит четыре спектакля с 11 по 21 сентября в новой постановке Оливера Мирса. По сюжету действия разворачиваются в современном охваченном войной Риме. Вместе с путинисткой на сцене будут Фредди Де Томмазо и Джеральд Финли.
С 15 по 23 декабря российская оперная певица появится в четырех спектаклях "Турандот" Пуччини, а также 24 июня 2026 года у Анны Нетребко будет сольный концерт.
В последний раз Нетребко пела в Ковент-Гардене в апреле 2019 года в опере Верди "Сила судьбы". Ее выступления в опере Верди "Набукко" в январе 2022 года были отменены из-за ограничений на въезд в Европу.
В январе 2023 г. была включена в санкционный список в Украине.
После начала полномасштабной войны в Украине Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за пропутинских взглядов.
В мае 2023 стало известно, что знаменитый миланский театр "Ла Скала" вернул Нетребко на свою сцену.
В феврале 2025 года Анна Нетребко выступала на гала-концерте с Palm Beach Opera во Флориде. Это было ее первое выступление в Соединенных Штатах более пяти лет.
Последний раз российская оперная певица появлялась на американской сцене к пандемии, в 2019 году. В течение почти двух десятилетий она была примадонной Метрополитан-оперы.
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