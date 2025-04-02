Любимица Путина. Певица Нетребко откроет сезон в Лондонской Королевской опере
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Любимица Путина. Певица Нетребко откроет сезон в Лондонской Королевской опере

Нетребко
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Источник:  Associated Press

Российская оперная певица и поклонница Владимира Путина и псевдореспублика "Л/ДНР" Анна Нетребко вернется в Лондонский Королевский оперный театр после шестилетней паузы. Она будет открывать сезон в новой постановке "Тоски" Пуччини, которая станет началом работы Якуба Груши в должности музыкального директора.

Главные тезисы

  • Анна Нетребко откроет сезон в Лондонской Королевской опере в новой постановке “Тоски” Пуччини, возвращаясь после шестилетней паузы.
  • Певица, известная своими пропутинскими взглядами, исполнит несколько спектаклей в Лондоне и других мировых оперных театрах.

Путинистка Нетребко вернулась на сцену Лондонской оперы

Нетребко исполнит четыре спектакля с 11 по 21 сентября в новой постановке Оливера Мирса. По сюжету действия разворачиваются в современном охваченном войной Риме. Вместе с путинисткой на сцене будут Фредди Де Томмазо и Джеральд Финли.

С 15 по 23 декабря российская оперная певица появится в четырех спектаклях "Турандот" Пуччини, а также 24 июня 2026 года у Анны Нетребко будет сольный концерт.

В последний раз Нетребко пела в Ковент-Гардене в апреле 2019 года в опере Верди "Сила судьбы". Ее выступления в опере Верди "Набукко" в январе 2022 года были отменены из-за ограничений на въезд в Европу.

Анна Нетребко — российская оперная певица, которая с 2006 года имеет также гражданство Австрии. Была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала от него награды. В 2014 году певица поддержала псевдореспублику "Л/ДНР" и фотографировалась с флагом так называемой "Новороссии".

В январе 2023 г. была включена в санкционный список в Украине.

После начала полномасштабной войны в Украине Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за пропутинских взглядов.

В мае 2023 стало известно, что знаменитый миланский театр "Ла Скала" вернул Нетребко на свою сцену.

В феврале 2025 года Анна Нетребко выступала на гала-концерте с Palm Beach Opera во Флориде. Это было ее первое выступление в Соединенных Штатах более пяти лет.

Последний раз российская оперная певица появлялась на американской сцене к пандемии, в 2019 году. В течение почти двух десятилетий она была примадонной Метрополитан-оперы.

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