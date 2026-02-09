Унікальна льодяна печера у США існує посеред пустелі 3 тис років

У пустелі штату Нью-Мексико в США є унікальна природна аномалія - льодяна печера вулкану Бандера, температура в якій залишається нижчою за нуль вже понад три тисячі років. При цьому у самій пустелі панує спека.

Аномальна льодяна печера існує у Нью-Мексико

На відміну від інших печер, де температура коливається, у печері Бандера вона стабільно залишається нижчою за нуль, що дає науковцям рідкісну можливість досліджувати природний "холодильник", який перебуває у замерзлому стані вже понад 3 400 років.

Зазначається, що стійкий холод усередині печери зумовлений її геологічним походженням. За словами фахівців, лавові трубки утворюються тоді, коли під час вулканічного виверження розплавлена лава тече під поверхнею землі. Поширити

Коли верхній шар охолоджується і твердне, лава під ним продовжує рухатися, а згодом витікає, залишаючи по собі порожній тунель. Печера розташована саме в одному з таких природних ходів, а її форма разом із пористою структурою стін дозволяє холодному повітрю затримуватися всередині, водночас не пропускаючи зовнішнє тепло.

Льодяна печера

Лід у печері постійно поповнюється талою сніговою водою та дощами, які, потрапляючи всередину, одразу замерзають на крижаній підлозі. Унаслідок цього лід накопичувався протягом тисячоліть і зараз його товщина сягає 6 метрів. Стабільність температури дозволила йому зберегтися, попри екстремальну спеку зовні.

Попри мінусові температури, це місце є домівкою для арктичних водоростей. Ці витривалі організми процвітають на поверхні льоду, утворюючи яскравий синьо-зелений шар, що вкриває замерзлу підлогу. За словами еколога з Центру природної історії гір Сандія Пола Мауерманна, присутність водоростей у такому холодному середовищі є дивовижним прикладом адаптації.

Крім того, наявність арктичних водоростей у підземній камері підкреслює життєстійкість живих організмів в екстремальних умовах: заморожена екосистема печери є свідченням здатності природи пристосовуватися й існувати навіть у найскладніших середовищах.

Сам вулкан Бандера, хоч і перебуває в стані спокою, відіграє важливу роль у розумінні вулканічної активності та її довготривалого впливу на довкілля. Він є яскравим прикладом виверження шлакового конуса, яке характеризується короткими, вибуховими викидами лави, що формують круті конуси, вкриті пухкими вулканічними уламками. Виверження вулкана Бандера призвело до утворення кратера завглибшки близько 244 метрів, який відвідувачі можуть побачити й сьогодні.

У міру того як лавові потоки охолоджувалися і тверднули, частина лави витікала, залишаючи по собі тунелі, які з часом і сформували крижану печеру. Цей процес наочно демонструє, як вулканічна діяльність може створювати унікальні геологічні об’єкти, що змінюються з плином часу.