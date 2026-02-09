Уникальная ледяная пещера в США существует среди пустыни 3 тыс лет

В пустыне штата Нью-Мексико в США есть уникальная природная аномалия - ледяная пещера вулкана Бандера, температура в которой остается ниже нуля уже более трех тысяч лет. При этом в самой пустыне царит жара.

Аномальная ледяная пещера существует в Нью-Мексико

В отличие от других пещер, где температура колеблется, в пещере Бандера она стабильно остается ниже нуля, что дает ученым редкую возможность исследовать природный "холодильник", который находится в замерзшем состоянии уже более 3 400 лет.

Отмечается, что стойкий холод внутри пещеры обусловлен ее геологическим происхождением. По словам специалистов, лавовые трубки образуются тогда, когда при вулканическом извержении расплавленная лава течет под поверхностью земли.

Когда верхний слой охлаждается и затвердевает, скамья под ним продолжает двигаться, а затем вытекает, оставляя после себя пустой тоннель. Пещера расположена именно в одном из таких природных ходов, а ее форма вместе с ячеистой структурой стен позволяет холодному воздуху задерживаться внутри, одновременно не пропуская внешнее тепло.

Ледяная пещера

Лед в пещере постоянно пополняется талой снеговой водой и дождями, которые, попадая внутрь, сразу замерзают на ледяном полу. Вследствие этого лед накапливался в течение тысячелетий и сейчас его толщина достигает 6 метров. Стабильность температуры позволила ему сохраниться, несмотря на экстремальную жару снаружи.

Несмотря на минусовые температуры, это место является домом для арктических водорослей. Эти выносливые организмы процветают на поверхности льда, образуя яркий сине-зеленый слой, покрывающий замерзший пол. По словам эколога из Центра естественной истории гор Сандия Пола Мауэрманна, присутствие водорослей в такой холодной среде является удивительным примером адаптации.

Кроме того, наличие арктических водорослей в подземной камере подчеркивает жизнестойкость живых организмов в экстремальных условиях: замороженная экосистема пещеры свидетельствует о способности природы приспосабливаться и существовать даже в самых сложных средах.

Сам вулкан Бандера, хоть и находится в состоянии покоя, играет немаловажную роль в понимании вулканической активности и ее длительного воздействия на окружающую среду. Он является ярким примером извержения шлакового конуса, которое характеризуется короткими взрывчатыми выбросами лавы, формирующих крутые конусы, покрытые рыхлыми вулканическими обломками. Извержение вулкана Бандера привело к образованию кратера глубиной около 244 метров, который посетители могут увидеть и сегодня.

По мере того как лавовые потоки охлаждались и затвердевали, часть лавы утекала, оставляя после себя туннели, которые со временем и сформировали ледяную пещеру. Этот процесс наглядно демонстрирует, как вулканическая деятельность может создавать уникальные геологические объекты, изменяющиеся с течением времени.