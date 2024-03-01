В Україні презентували бронемашину Inguar-3 — відео

Українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину (ББМ) Inguar-3 класу MRAP. Вона вже завершила проходження заводських тестів й готується до державних випробувань.
В Україні презентували бронемашину Inguar-3
Автомобіль являтиме собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремими двома бронекапсулами - передньою й задньою. Завдяки їм конфігурацію ББМ можна швидко змінити на інший варіант:
десантний автомобіль;
пікап;
носій важкого озброєння.
На відео можна побачити конфігурацію для двох членів екіпажу й шести десантників.
Захист ББМ
Автомобіль обладнаний комбінованим бронюванням, який складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві виконані у модульному форматі для швидкої заміни. У тому ж числі алюміній суттєво зменшує вагу автомобіля. Сталева бронеплита, зі свого боку, забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи.
Автомобіль здатний витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, уламків 155-мм снарядів з 60 метрів, а також підриву протитанкової фугасної міни з 8 кілограм вибухівки.
Комплектація
Для водія встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду. Вони заміняють дзеркала. У тому ж числі наявна камера нічного бачення.
Також автомобіль обладнаний:
модулем РЕБ з можливістю конфігурування частот
системою автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками
системою фільтрації повітря від хімічного зараження.
автономним обігрівачем салону;
системою кондиціювання повітря;
лебідкою з тяговим зусиллям 12 тонн.
Силова установка представлена двигуном Deutz потужністю 356 кінських сил. Також реалізована система централізованої автоматичної підкачки шин, які оснащені вставками RunFlat.
Виробництво техніки та озброєння в Україні
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