В Україні презентували бронемашину Inguar-3 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні презентували бронемашину Inguar-3 — відео

Inguar-3
Джерело:  Мілітарний

Українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину (ББМ) Inguar-3 класу MRAP. Вона вже завершила проходження заводських тестів й готується до державних випробувань.

В Україні презентували бронемашину Inguar-3

Автомобіль являтиме собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремими двома бронекапсулами - передньою й задньою. Завдяки їм конфігурацію ББМ можна швидко змінити на інший варіант:

  • десантний автомобіль;

  • пікап;

  • носій важкого озброєння.

На відео можна побачити конфігурацію для двох членів екіпажу й шести десантників.

Захист ББМ

Автомобіль обладнаний комбінованим бронюванням, який складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві виконані у модульному форматі для швидкої заміни. У тому ж числі алюміній суттєво зменшує вагу автомобіля. Сталева бронеплита, зі свого боку, забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи.

Автомобіль здатний витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, уламків 155-мм снарядів з 60 метрів, а також підриву протитанкової фугасної міни з 8 кілограм вибухівки.

Комплектація

Для водія встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду. Вони заміняють дзеркала. У тому ж числі наявна камера нічного бачення.

Також автомобіль обладнаний:

  • модулем РЕБ з можливістю конфігурування частот

  • системою автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками

  • системою фільтрації повітря від хімічного зараження.

  • автономним обігрівачем салону;

  • системою кондиціювання повітря;

  • лебідкою з тяговим зусиллям 12 тонн.

Inguar-3 отримав рамку конструкцію та незалежну підвіску з планетарними редукторами. Завдяки міжосьовому блокуванню, блокуванню диференціала переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю, - додає видання.

Силова установка представлена двигуном Deutz потужністю 356 кінських сил. Також реалізована система централізованої автоматичної підкачки шин, які оснащені вставками RunFlat.

Виробництво техніки та озброєння в Україні

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Лише з початку 2024 року на озброєння Збройних сил України було допущено 46 нових видів зброї.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За словами міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.

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