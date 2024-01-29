Україна підписала угоду з Бельгією про спільне виробництво озброєнь

Україна та Бельгія підписали меморандум щодо намірів розпочати спільне виробництво певних озброєнь спільно із Бельгією.
Що відомо про спільне виробництво озброєнь Україною та Бельгією
За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, Міноборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали меморандум про взаєморозуміння з оборонним відомством Бельгії.
Він додав, що меморандум містить наміри щодо реалізації спільних проєктів, спрямованих на збільшення обсягів виробництва озброєнь в Україні.
Зокрема, йдеться про плани виробництва озброєння, організацію ремонту та підготовку фахівців.
Що відомо про розширення коаліції із надання Україні F-16
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у рамках коаліції західних партнерів з підготовки та передачі Україні винищувачів F-16 у форматі контактної групи “Рамштайн” приєднався Люксембург.
Як F-16 посилять військовий потенціал України
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перші ж винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів значно посилять бойову спроможність українських військових.
Однак Ігнат попередив, що для досягнення контролю над власним повітряним простором Україні потрібно буде працювати над подальшим посиленням повітряних сил.
Він також визнав, що країна-агресорка РФ має потужні засоби ППО в окупованому Криму, а також зберігає доволі потужну авіацію.
Тому сказати, що Україна після отримання перших F-16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний прострі, не можна.
Ігнат також зазначив, що питання зміцнення оборони неба є комплексним.
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