Україна підписала угоду з Бельгією про спільне виробництво озброєнь

Що відомо про спільне виробництво озброєнь Україною та Бельгією

За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, Міноборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали меморандум про взаєморозуміння з оборонним відомством Бельгії.

Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це один з наших пріоритетів, - пояснює Гаврилюк. Поширити

Він додав, що меморандум містить наміри щодо реалізації спільних проєктів, спрямованих на збільшення обсягів виробництва озброєнь в Україні.

Зокрема, йдеться про плани виробництва озброєння, організацію ремонту та підготовку фахівців.

Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які функціонуватимуть за міжнародними стандартами. Впевнений у нашій подальшій плідній та взаємовигідній співпраці, - зазначає представник Генштабу. Поширити

Що відомо про розширення коаліції із надання Україні F-16

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у рамках коаліції західних партнерів з підготовки та передачі Україні винищувачів F-16 у форматі контактної групи “Рамштайн” приєднався Люксембург.

Подякував Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16. Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та президентом Володимиром Зеленським у Давосі, - підкреслив очільник українського уряду. Поширити

Як F-16 посилять військовий потенціал України

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перші ж винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів значно посилять бойову спроможність українських військових.

Однак Ігнат попередив, що для досягнення контролю над власним повітряним простором Україні потрібно буде працювати над подальшим посиленням повітряних сил.

F-16, безумовно, допоможуть Україні в плані перехоплення крилатих ракет і дронів. Безумовно, зможуть в деякому роді відігнати російську авіацію подалі і допомогти нашим наземним військам просунутися в тому чи іншому напрямку. Також контроль повітряного простору над морем, забезпечення свободи судноплавства. Це важливе питання. Це і наш "зерновий коридор" і т.д, - пояснює речник Повітряних сил. Поширити

Він також визнав, що країна-агресорка РФ має потужні засоби ППО в окупованому Криму, а також зберігає доволі потужну авіацію.

Тому сказати, що Україна після отримання перших F-16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний прострі, не можна.

Ігнат також зазначив, що питання зміцнення оборони неба є комплексним.