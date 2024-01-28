Скільки високоточних ракет залишилося на озброєнні РФ — відповідь ПС

Після масованих атак по Україні у Росії на озброєнні ще залишається близько 900 високоточних ракет.

У Повітряних силах озвучили скільки ракет є у РФ

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, за останніми даними у РФ залишилось близько 900 ракет високоточних далекобійних.

Як зазначає Ігнат, росіяни під час цих атак використали майже всі ракети, які їм вдалося виготовити після минулих масованих атак.

Тому попри те, що вони виготовляють, вони і витрачають. Саме тому цифра зараз на цьому рівні залишилась, — наголосив речник Повітряних сил.

Водночас за словами Юрія Ігната, на озброєнні армії РФ також залишається велика кількість ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, якими вони, зокрема, обстрілюють Харківщину, а також авіаційні та протикорабельні ракети.

15 грудня Ігнат також повідомляв, що на той момент у Росії залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Чому ракети армії РФ все частіше виявляються не боєздатними

За словами експерта авіаційної сфери, провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету Валерія Романенка у коментарі журналістам видання “РБК-Україна”, випущені злочинною армією РФ по Україні далеко не завжди досягають цілей.

Цьому, серед іншого, сприяє посилення Україною систем РЕБ.

Романенко зазначив, що наразі Україна отримала велику кількість сучасних систем РЕБ від західних партнерів.

Тобто не ракети, не там артилерійські системи, а "інші". Це власне і є засоби радіоелектронної боротьби, — пояснює експерт. Поширити

Романенко також підкреслив, що західні партнери України наразі фактично закривають Росії шляхи для отримання компонентів, необхідних для виробництва РЕБ.

Вже більше країн почали реально відстежувати ланцюжки поставок комплектуючих в Росію. Це стосується і США, і ряду європейських країн тощо.

Він вказав на те, що, з одного боку, росіяни намагаються вдосконалити ракети, а з іншого боку, це вказує на проблеми з поставками і технологією виробництва.

Зараз ми випускаємо значну кількість систем, але в більшості вони антидронні. В цілому це окрема тематика і ніхто не буде оприлюднювати на яких частотах вони працюють, — підкреслює аналітик. Поширити

За його словами, завданням є перекриття навігаційних систем крилатих ракет і дронів.

Але російські крилаті ракети і дрони мають, скажімо, такий блок "Комета" і "Комета-М", який в цілому приймає інформацію від 4 супутникових систем, які працюють на різних частотах.