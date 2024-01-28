Сколько высокоточных ракет осталось на вооружении РФ – ответ Воздушных сил

После массированных атак по Украине в России на вооружении остается еще около 900 высокоточных ракет.

В Воздушных силах озвучили сколько ракет есть у РФ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по последним данным в РФ осталось около 900 ракет высокоточных дальнобойных.

Как отмечает Игнат, россияне при этих атаках использовали почти все ракеты, которые им удалось изготовить после прошлых массированных атак.

Поэтому, несмотря на то, что они производят, они и тратят. Именно поэтому цифра сейчас на этом уровне осталась, — отметил представитель Воздушных сил.

В то же время, по словам Юрия Игната, на вооружении армии РФ также остается большое количество ракет зенитно-ракетного комплекса С-300, которыми они, в частности, обстреливают Харьковщину, а также авиационные и противокорабельные ракеты.

15 декабря Игнат также сообщал, что на тот момент у России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Почему ракеты армии РФ все чаще оказываются не боеспособными

По словам эксперта авиационной сферы, ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета Валерия Романенко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", выпущенные преступной армией РФ по Украине далеко не всегда достигают целей.

Этому среди прочего способствует усиление Украиной систем РЭБ.

Романенко отметил, что сейчас Украина получила большое количество современных систем РЭС от западных партнеров.

То есть не ракеты, не там артиллерийские системы, а другие. Это и есть средства радиоэлектронной борьбы, — объясняет эксперт. Поделиться

Романенко также подчеркнул, что западные партнеры Украины фактически закрывают России пути для получения компонентов, необходимых для производства РЭБ.

Уже больше стран начали реально отслеживать цепочки поставок комплектующих в Россию. Это касается и США, и ряда европейских стран.

Он отметил, что, с одной стороны, россияне пытаются усовершенствовать ракеты, а с другой стороны, это указывает на проблемы с поставками и технологией производства.

Сейчас мы выпускаем значительное количество систем, но в большинстве они антидроны. В целом, это отдельная тематика и никто не будет обнародовать на каких частотах они работают, — подчеркивает аналитик. Поделиться

По его словам, задачей является перекрытие навигационных систем крылатых ракет и дронов.

Но у российских крылатых ракет и дронов есть, скажем, такой блок "Комета" и "Комета-М", который в целом принимает информацию от 4 спутниковых систем, работающих на разных частотах.